OMNY新支付 MTA華埠分享省錢優惠

大都會運輸署(MTA)日前派員到曼哈頓華埠，向社區居民及長者介紹最新的公共交通票價優惠計畫，並詳細講解OMNY非接觸式支付系統的使用方法。(華策會人瑞中心提供)

2026年底起，紐約巴士將不再接受硬幣投幣，而改用OMNY系統付費。大都會運輸署(MTA )日前派員到曼哈頓華埠，向社區居民及長者介紹最新的公共交通票價優惠計畫，並詳細講解OMNY非接觸式支付系統的使用方法，幫助民眾瞭解如何善用各項優惠，節省日常乘搭地鐵及巴士的交通開支。

來自MTA外展部門的團隊在華埠與社區居民面對面交流，重點講解OMNY的各項優惠措施，以及未來紐約市 公共交通付款方式的發展趨勢。他們在現場針對長者關心的問題作解答，問題包括現有老人MetroCard如何逐步轉用OMNY等。

MTA對外關係部資深經理Charlie Zhen和助理主任Alberto Roldan介紹了OMNY的「滾動七天票價封頂」(Fare Capping)機制，這是目前OMNY幫助乘客節省交通費用的重要措施之一。

乘客使用同一張非接觸式銀行卡、手機支付或OMNY卡乘車，在符合條件的情況下，當七天內達到規定的乘車費用上限後，之後符合條件的乘車可不再收取相應基本車費。

與過去需要預先購買固定期限周票不同，OMNY Fare Capping不需要乘客事先支付一筆周票費用，而是按照實際乘車情況計算。對於經常乘搭公共交通的市民而言，可以根據自己的實際需要乘車，同時享受票價封頂帶來的優惠。MTA提醒乘客，使用OMNY時應盡量保持使用同一種支付方式，例如一直使用同一張銀行卡，或同一部手機中的同一個支付賬戶，以便系統正確累計乘車次數及計算票價封頂。

MTA代表介紹了一項未來乘車方式的重要改變：預計從2026年底開始，紐約市普通巴士及快速巴士將停止接受硬幣投幣付款。屆時乘客不能再直接將更種硬幣投入巴士的收費箱支付車費，乘客將逐步轉向更加方便快捷的OMNY非接觸式支付方式。

未來乘車時，市民可以使用支持Apple Pay或Google Pay的智能手機，也可以使用帶有非接觸式芯片的信用卡、借記卡，或者實體OMNY卡，直接在閘機或巴士讀卡器前「輕觸即走」，完成付款。

對於部分長者及習慣使用現金的乘客，MTA工作人員也特別說明，巴士停止接受硬幣，並不代表現金失去作用。

市民仍可使用現金及硬幣購買或為OMNY卡充值。乘客可前往地鐵站內的OMNY自助售卡機，或到全市超過2700家合作零售地點，包括部分CVS、Walgreens等商店，購買及充值OMNY卡。因此對於不習慣使用智能手機或銀行卡的長者而言，實體OMNY卡仍然是一種可以選擇的乘車方式。

在華策會人瑞中心的宣講活動中，該中心伍寶玲主任鼓勵聽眾現場提問，不少長者特別關心，現在使用的老人MetroCard未來如何處理，以及是否需要立即更換OMNY。MTA人員作了詳盡的解答。民眾如有任何相關問題，可上網mta.info/mobilesales查詢。

大都會運輸署(MTA)日前派員到曼哈頓華埠，向社區居民及長者介紹最新的公共交通票價優惠計畫，並詳細講解OMNY非接觸式支付系統的使用方法。(華策會人瑞中心提供)