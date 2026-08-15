長島市夫妻出外度假 驚見陌生女子住進家裡

一對皇后區的夫妻表示，他們度假期間透過家中監視器發現，一名陌生女子正悠閒地待在自己的公寓裡。這讓他們坐立不安。圖為示意圖。(美聯社)

一對皇后區 的夫妻表示，他們度假期間透過家中監視器發現，一名陌生女子正悠閒地待在自己的公寓裡，更令人震驚的是，夫妻倆說，這一切竟是因為豪華公寓的門衛將公寓鑰匙交給了這名闖入者。

據「紐約郵報」報導，金貝爾(Bill Kim)和金葉麗(Yelim Kim)住在皇后區長島市 Purves Street一棟高級公寓。7月24日，夫妻倆外出度假期間，家中的保全系統突然傳來警報，通知他們有人進入家中。

當他們查看監視器的即時畫面時，眼前的景象令兩人驚恐不已，一名陌生女子正在他們的公寓裡踱著方步，甚至自取飲料喝，還悠閒地趟在他們的沙發上休息。

金葉麗說，當時正是他們的黃石國家公園之旅的最後一晚，看到監視器畫面的那一刻，她腦中只有一個念頭，「恐慌、恐慌、還是恐慌」。

金貝利接受FOX 5訪問時表示，「我完全不敢相信。我真的無法相信自己看到的東西。我們忍不住想，如果我們沒有透過攝影機發現她，她到底會做什麼？」

然而，事情接下來變得更加令人不安。監視器畫面顯示，這名女子後來發現自己正在被攝影機拍攝，竟直接將攝影機從原本放置的書架上扯了下來。金貝利說，「如果我們沒有安裝監視器，她是不是就會一直待在那裡？當時已經接近晚上11時。她會不會甚至睡在我們的床上？」

原本應在長途旅行後好好放鬆的假期最後一晚，卻因此「完全被打亂」。金貝利表示，夫妻倆將監視器畫面錄了下來，並不得不待在國家公園的帳篷裡，花上「好幾個小時」打電話聯絡警方和朋友。金葉麗隨後致電當地警察分局，但她表示，自己甚至必須「說服警方這不是惡作劇」。

在警方抵達之前，夫妻倆的兩名朋友先趕到這棟位於長島市的高級住宅大廈。其中一名朋友敲開夫妻倆的房門，與那名陌生女子正面碰上。金葉麗說，「她這樣做真的非常愚蠢，膽大包天」。

這名女子被要求離開公寓後，當時確實離開了。但幾分鐘後她竟然再次折返，還拿出一串鑰匙，開門重新進入公寓。金葉麗表示，「我的朋友看到她手裡拿著好幾把鑰匙在摸索。所以她手上不只一套鑰匙，而她拿其中一把開門，又走了進來」。不久後，警方抵達現場，這名女子最後被送上救護車。

事後，公寓樓管理方透過電子郵件通知住戶，表示這名女子當時假扮成替金氏夫婦遛狗的人，並由一名門衛放行，讓她搭乘電梯前往夫妻倆的公寓。據報導，涉事門衛事後已被調離該物業，大樓方面也表示將進一步加強保全措施。

然而，這名女子似乎並未就此罷手。事件發生兩天後，她再次出現在大樓外，聲稱自己來找人，並試圖進入大樓，但此次遭到拒絕。金葉麗回憶說，「我們當時非常害怕。我看到她的時候，整個胃都痛了。我真的不敢相信，她竟然又回到這裡。」

她表示，這名女子第二次出現時，身上穿著與第一次闖入公寓時一模一樣的洋裝和高跟鞋。夫妻倆在大廳看到她時，她「看起來非常痛苦」。金貝爾則表示，當時女子手上還戴著一條醫院手環，「看起來她好像剛從醫院出院，就直接又回來了」。

目前這名女子的身分尚未公開，她也尚未遭到起訴。不過，紐約市警總局(NYPD)正以入室竊盜(burglary)案展開調查。

這對夫妻原本預計在9月續租，但如今兩人表示，正在「瘋狂地」尋找另一間公寓。金貝爾說，「我們不能再住在這裡了」。