我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

紐約市議會表決通過 戶外用餐區有望全年開放

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市議會13日(周四)以37票贊成、5票反對，表決通過法案讓全市戶外用餐得以恢...
紐約市議會13日(周四)以37票贊成、5票反對，表決通過法案讓全市戶外用餐得以恢復全年開放。(本報檔案照)

紐約市議會13日以37票贊成、5票反對，表決通過法案讓全市戶外用餐得以恢復全年開放。現行規定下，路邊用餐設施僅能於每年4月1日至11月29日期間搭建。新法通過後，餐廳業者將可全年保留其戶外用餐結構，並於冬季進行保暖改裝，以因應寒冷天候。

疫情期間，紐約市曾放寬相關規定，允許戶外用餐全年不間斷，人行道咖啡座與路邊棚屋一度成為街頭常見景觀，全市戶外用餐商家最多曾達約1萬2500家。然而部分居民指出棚屋外觀破舊、鼠患問題嚴重，加上停車位因此減少，前市長亞當斯(Eric Adams)任內遂於2024年通過新規，將戶外用餐季節限縮為4月至12月，並增加收費項目、統一棚屋設計規格。新規上路後，戶外用餐商家數量大幅萎縮，如今僅剩約1600家餐廳仍在參與。

紐約市餐飲聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行董事瑞吉(Andrew Rigie)表示，戶外用餐對本地餐廳而言至關重要，新制上路後繁瑣的行政程序與額外開銷，讓不少小型業者吃不消。

這次表決通過的法案中，由布碌崙(布魯克林)市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)提出主張恢復戶外用餐全年開放；另有法案將業者原須一次繳清的道路及人行道使用年費，改為分期繳納，盼藉此減輕業者前期資金壓力，吸引更多商家加入。此外，法案也針對未能保持用餐空間整潔、清除塗鴉及鼠患的業者訂立新罰則，並將夜間營業時間統一訂在晚間11時截止。

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)今年稍早接任議長後，即將恢復戶外用餐全年開放列為優先施政方向之一。本身也曾是餐廳業者的她對餐廳的營運深有同感，「戶外用餐改變了我們的街道樣貌，強化本地經濟，也成為紐約市獨特魅力的一部分。」她也坦言，戶外用餐在為城市增添活力的同時，也曾為鄰里帶來困擾。

非營利組織Open Plans近期分析指出，全市94%的路邊用餐設施集中在曼哈頓與布碌崙，外圍行政區偏少。該組織共同執行董事林德(Sara Lind)表示，棚屋逐年拆裝、材料儲存的成本，對多數餐廳而言負擔過重，若能全年開放路邊用餐，相信將真正釋放餐廳的發展潛力。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)則已多次表態支持全年開放戶外用餐，其成立的委員會也提議簡化申請流程。

精華 FAQ

  • 市議會以37票贊成、5票反對通過法案，讓全市戶外用餐可全年保留，餐廳也能在冬季進行保暖改裝，不再受原本季節限制。

  • 疫情期間雖曾放寬全年戶外用餐，但部分居民抱怨棚屋外觀破舊、鼠患嚴重，且占用停車位，因此前市長亞當斯任內改為季節性開放。

  • 法案還把道路及人行道使用年費改為分期繳納，以減輕業者壓力，並增訂保持整潔、清除塗鴉與鼠患的罰則，夜間營業統一至11時截止。

紐約市 亞當斯 疫情

上一則

紐約州府推出布魯克林廉租屋-皮特金大道宅邸2026年8月17日周一截止申請

下一則

防止房東迫遷 「無騷擾證明」試點擬永久化
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

喜愛外出用餐 這9個城市是退休理想地點

喜愛外出用餐 這9個城市是退休理想地點
紐約MTA填3億財政黑洞 百年中央車站連電梯井都拿來開店

紐約MTA填3億財政黑洞 百年中央車站連電梯井都拿來開店
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
麥當勞在起家地聖伯納汀諾市受挫 居民反對新店

麥當勞在起家地聖伯納汀諾市受挫 居民反對新店

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了