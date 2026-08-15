保險電話詐騙鎖定法拉盛華裔老人 2周數百起

皇后區法拉盛華人及老人眾多，近期假冒保險公司的詐騙電話明顯增加，民眾受促提高警覺，切勿在電話中透露個人資料。(記者戴慈慧／攝影)

「你的醫療理賠被拒絕了」、「你的保險 下個月就要中斷」—接到自稱保險公司的電話，對方不僅能準確叫出姓名，來電顯示甚至可能出現保險公司名稱，讓不少華裔 老人信以為真。亞美醫師協會公共關係部副總裁黃雪莉近日警告，一波疑似專門針對華人的保險電話詐騙，近期在皇后區法拉盛 等華人社區明顯增加，僅最近兩周就接獲不少民眾反映，相關電話可能已有數百起，尤其不熟悉美國保險制度及英文有限的老人，更容易在恐慌之下交出社安號、生日和住址等敏感資料。

黃雪莉表示，這類詐騙電話近期「增加得很多」，騙徒通常冒充保險公司人員，一開始便能直接叫出接聽者全名，例如「陳小姐」、「黃小姐」等，再以需要「確認資料」為由展開話術。

騙徒有時聲稱受害者近期看醫生提出的一筆理賠遭到拒絕，有時則稱醫療保險即將失效或中斷，藉此製造緊迫感，再要求當事人提供社安號、出生日期、地址等個人資料。

「不只十幾起，這是幾百起了。」黃雪莉說，不少華裔民眾接到電話後感到可疑，事後主動致電自己的醫生詢問，才發現情況不對。

她指出，這類電話另一個明顯特徵，是對方往往先以不流利的英文說一、兩句話，很快便轉成中文，並自稱某家保險公司的工作人員。對於英文能力有限、又擔心失去醫療保險的華裔老人而言，「保險要斷了」等說法很容易造成恐慌。

有些可疑來電的來電顯示甚至會出現保險公司名稱，使民眾誤以為確實是官方電話。黃雪莉提醒，不能僅憑來電顯示相信對方身分。

她表示，面對這類電話最安全的方法就是「馬上掛掉」，不要繼續與對方交談，也不要提供任何私人資料。若擔心保險確實出現問題，應拿出自己的醫療保險卡，撥打卡片背面印製的官方客服電話核實，也可直接聯絡協助辦理醫療保險的業務代表，或前往保險公司的實體辦公室確認。

黃雪莉說，法拉盛華人社區新移民及老人眾多，不少人不熟悉保險公司的正常聯絡及核實程序，也可能因語言障礙降低警覺。

這類冒充機構的詐騙近年持續增加。聯邦貿易委員會(FTC)今年6月公布的數據顯示，全美消費者2025年因冒充他人或機構的詐騙(imposter scams)通報損失達35億元，較2020年增加近兩倍；在所有詐騙通報中，近三分之一涉及冒充類詐騙。