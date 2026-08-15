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SBA專員 教小商家如何申貸與融資

記者高雲兒／紐約報導
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亞洲美國婦女商會與聯邦小商業局(SBA)大紐約地區辦公室，日前舉辦「商業計畫書撰...
亞洲美國婦女商會與聯邦小商業局(SBA)大紐約地區辦公室，日前舉辦「商業計畫書撰寫與出口商業計畫」專題講座。(本報檔案照)

亞洲美國婦女商會(Asian American Women's Chamber of Commerce)與聯邦小商業局(SBA)大紐約地區辦公室13日舉辦「商業計畫書撰寫與出口商業計畫」專題講座，由SBA經濟發展專員郭曼麗主講，向創業者及小企業主介紹商業融資貸款申請注意事項。

郭曼麗表示，小商家申請貸款時，貸方關注的不只是信用分數，更重要的是企業是否有足夠現金流償還貸款，以及業主是否真正了解公司的收入、支出和既有債務。她指出，有些商家帳面上雖有營收甚至盈利，但應收帳款尚未真正收回，因此「有利潤」不代表手上就有足夠現金。

她提醒，企業主申貸前應先清楚回答幾個問題，包括究竟需要多少資金、資金具體要用在哪裡，以及融資後如何幫助企業增加收入或改善營運。若只向銀行表示「能借多少就借多少」，並非理想回答，申貸金額應與企業實際需要及還款能力相符。

在財務準備方面，郭曼麗表示，貸方通常會查看企業及個人報稅表、損益表、資產負債表、現金流、銀行流水及既有債務等。企業主不能只依賴會計師整理資料，自己也應了解主要財務數字，以便向貸方解釋收入或支出的明顯變化。

她指出，貸款遭拒的常見原因包括現金流或還款能力不足、信用紀錄不佳、財務資料不完整，以及缺乏相關管理或行業經驗。郭曼麗並預告，8月末將舉辦貸方對接活動，預計有24家貸方參與，鼓勵小企業主提前準備企業簡介、財務數字、申貸金額及資金用途，再比較不同融資方案。

精華 FAQ

  • 貸方會看報稅表、損益表、資產負債表、現金流、銀行流水與既有債務。企業主也要懂得自己的營收與支出，能清楚解釋數字變化，不能只靠會計師整理資料。

  • 因為帳面獲利不等於現金已入帳，若應收帳款尚未收回，企業手上可能缺乏可動用資金。貸方更在意實際現金流是否足以按時償還貸款，而不只是表面盈餘。

  • 企業主要先回答需要多少資金、資金要用在哪裡，以及融資後如何增加收入或改善營運。申貸金額應符合實際需要與還款能力，不宜只回答能借多少就借多少。

貸款 亞洲美國婦女商會 聯邦小商業局 商業融資 貸款申請

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