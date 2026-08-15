台中青少棒聯隊 訪僑教中心並觀賽大聯盟
代表台灣參加2026年美國小馬聯盟(PONY)世界青少棒錦標賽的台中市青少棒聯隊，結束匹茲堡賽程後來到紐約，14日下午造訪法拉盛紐約華僑文教服務中心，與當地僑界交流，晚間並前往花旗球場觀看紐約大都會隊比賽。
台中市聯隊由中山國中、向上國中及光復國中球員組成。中山國中校長王蒲寧表示，台中聯隊與地主華盛頓隊成為最後兩支進入決賽階段的球隊，最終未產生一般形式的冠軍名次。她說，「名次只是一時的，但這段過程會成為每一個人永遠的經歷、永遠的回憶」。
王蒲寧表示，棒球不只看輸贏，也讓球員學習面對挫折、保持耐心及團隊合作。她提到球隊比賽時經常喊「把你的兄弟送回家」，台下球員隨即整齊接話，炒熱現場氣氛。
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強則提醒球員，追求成績之餘更要保護身體。他以曾遇過的一名美式足球選手為例，對方高中表現出色並取得大學獎學金，卻因傷無法繼續比賽。「不管怎樣，照顧好自己的身體是最重要。」
李志強也以「出外靠朋友」形容球隊此次赴美受到僑胞協助。僑務委員鍾文忠準備餐點招待球員，僑界並安排球員前往花旗球場觀賽。他勉勵球員記住一路獲得的幫助，未來有能力時也能幫助他人。
紐約台灣商會會長張育誠表示，商會今年曾在花旗球場舉辦「台灣日」，此次也安排台中小將前往同一座大聯盟球場看球。交流活動中，商會致贈「台灣日」球衣給PONY台中市聯隊，中山國中則以鳳梨酥及球員簽名球回禮。
結束僑教中心活動後，球員晚間前往皇后區花旗球場觀看大聯盟賽事，近距離感受美國職棒及球場氣氛。
這支由中山、向上及光復國中球員組成的聯隊，代表台灣參加2026年美國小馬聯盟PONY世界青少棒錦標賽，先在匹茲堡完成賽程後再前往紐約交流。 球員14日下午先造訪法拉盛紐約華僑文教服務中心，與當地僑界互動，晚間則前往皇后區花旗球場觀看紐約大都會隊比賽，近距離體驗大聯盟氣氛。 王蒲寧強調名次不是最重要，過程與經驗才珍貴；李志強提醒球員重視身體健康；僑界也以餐點、球衣與觀賽安排支持球隊，盼球員未來回饋他人。
精華 FAQ
這支由中山、向上及光復國中球員組成的聯隊，代表台灣參加2026年美國小馬聯盟PONY世界青少棒錦標賽，先在匹茲堡完成賽程後再前往紐約交流。
球員14日下午先造訪法拉盛紐約華僑文教服務中心，與當地僑界互動，晚間則前往皇后區花旗球場觀看紐約大都會隊比賽，近距離體驗大聯盟氣氛。
王蒲寧強調名次不是最重要，過程與經驗才珍貴；李志強提醒球員重視身體健康；僑界也以餐點、球衣與觀賽安排支持球隊，盼球員未來回饋他人。
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