紐約第二居所稅一波三折 上訴法院暫准市府恢復推進

紐約市長曼達尼政府日前公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址，引來訴訟。(路透)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)推動的「第二居所稅 」(pied-à-terre tax)政策爭議未歇，布碌崙 (布魯克林)上訴法庭13日裁定暫時解除下級法院先前發出的限制令，讓市府得以在上訴庭全體法官審理此案期間，繼續恢復推進這項稅收政策。不過目前僅是暫時性裁定，訴訟爭議尚未落幕。

布碌崙上訴庭陪席法官菲利普·洪(Philip Hom)於13日簽署這項命令。對此前第一副市長馬斯楚(Randy Mastro)代表三名對此不滿的市府屋主提起訴訟，控告市府強行推動該稅收計畫。他在13日提交的上訴答辯狀中指出，曼達尼政府試圖繞過限制令、持續執行稅收政策的做法，是「令人瞠目結舌的厚顏無恥之舉」。

馬斯楚並表示，市府「不惜採取極端手段，只為避免暫停三周對紐約市屋主的『騷擾行動』，此舉更是加重了他們的違法行為。而市府如此執意推動的附加稅，其實直到2026年11月15日才須開立帳單，且要到明年1月才會開始徵收」。

不過上訴法院的裁決只是暫時解除了下級法院10日發布的關於該稅收的限制令，允許市府繼續推行推廣工作，直到上訴委員會全體成員審議此案。

馬斯楚在訴狀中指責紐約市「疏忽、懶惰或故意」，無視其掌握的數據，在發出大量郵寄通知之前做出這些稅務決定，這表明該市可能故意希望通過未能在截止日期前提交豁免申請來攫取額外的現金。他13日在一份法庭文件中說，「唯一合理的解釋是，市府試圖誘使成千上萬無需繳納這項附加費的紐約市民也支付這筆費用」。

史泰登島州高院法官韋恩·奧茲(Wayne Ozzi)10日裁定，市府通知1萬7000名涉嫌擁有兩套住房的業主有關稅收的方式「不符合稅法規定的適當通知」，並且非法地將證明自己不應繳納該稅的舉證責任轉嫁給了業主。那些「被懷疑」在市內擁有第二套住房的人收到了郵寄通知，告知他們可能需要繳納該稅，並指示他們如果認為市政府的假設有誤，應告知市政府。