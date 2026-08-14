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市府攜手「戲劇發展基金」 邀高中生免費看百老匯

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約市長曼達尼13日宣布，市府將與非營利組織「戲劇發展基金」合作，面向高中生推出...
紐約市長曼達尼13日宣布，市府將與非營利組織「戲劇發展基金」合作，面向高中生推出免費百老匯門票抽獎活動。(取自市長辦公室Flickr)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布，市府將與非營利組織「戲劇發展基金」(Theatre Development Fund, 簡稱TDF)合作，面向高中生推出免費百老匯門票抽獎活動，多達2100張免費門票；此舉在於讓年輕群體能更容易走進百老匯劇院，接受藝術文化的薰陶。

市府指出，符合資格的高中生可以先上網輸入信息參加抽獎，有機會獲得七部百老匯演出的門票，分別是「樂士浮生錄」(Buena Vista Social Club)、「紐約高地」(In the Heights)、「校園女生：非洲姊妹淘」(School Girls; Or, The African Mean Girls Play)、「怪奇物語：第一道暗影」(Stranger Things: The First Shadow)、「捉鬼小精灵」(The Lost Boys)、「大亨小傳」(The Great Gatsby)、「兩個陌生人(拎著蛋糕橫越紐約)」(Two Strangers (Carry a Cake Across New York))。

參加抽獎的學生還將自動獲得為期兩個月的TDF免費會員資格，會員可以購買百老匯、外百老匯、以及外外百老匯演出的折扣門票；此外，TDF會員還可以在紐約市五大區的多個文化機構享有免費或優惠入場價格。

根據市府公告，這次抽獎將於17日(周一)上午10時截止，學生可以瀏覽https://tft.tdf.org填寫信息；在參加抽獎時，依照自己的喜好選出前三名的演出，也可以選擇讓系統自動替他們安排。

曼達尼表示，這項計畫不只是送免費百老匯門票，也希望讓更多紐約高中生有機會接觸劇場與藝術文化；他也希望讓勇於追逐夢想的機會不只屬於從外地來到紐約的人，也屬於在紐約五大區成長的年輕人。

精華 FAQ

  • 市府與非營利組織TDF合作，為高中生舉辦免費百老匯門票抽獎，總計提供2100張票，目的在讓更多年輕人有機會走進劇院接觸藝術文化。

  • 可抽的7部演出包括《樂士浮生錄》、《紐約高地》、《怪奇物語：第一道暗影》等；參加者還會自動獲得2個月TDF會員資格，可買折扣票並享文化場館優惠。

  • 符合資格的高中生需上網至 https://tft.tdf.org 填寫資料參加，並可依喜好選出前三名演出或交由系統安排；抽獎申請在17日周一上午10時截止。

百老匯 曼達尼

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