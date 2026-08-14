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父子檔盜身分消費 致多家金融機構損失逾225萬元

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約州一對父子涉嫌遭竊社安號建立虛假身分，造成多家金融機構損失超過225萬元。(...
紐約州一對父子涉嫌遭竊社安號建立虛假身分，造成多家金融機構損失超過225萬元。(美聯社)

紐約州一對父子涉嫌遭竊他人的社會安全號(SSN)信息，建立虛假的身分申請信用卡和銀行卡，並進行大量消費，造成多家金融機構損失超過225萬元，這對父子目前已被逮捕控罪。

法庭文件指出，被告為75歲的Talib Hussain、以及48歲的Mirza Khan，兩人為父子關係，均居住在紐約州Pittsford；據紐約西區聯邦檢察官辦公室資料，兩人遭聯邦大陪審團以19項罪名起訴，包括共謀銀行詐欺、電信詐欺、支付工具詐欺、以及嚴重身分盜竊等罪名，最高罪名成立可判處30年監禁。

檢方表示，這項詐騙計畫大約從2012年持續至2024年7月23日，父子倆和其他的共犯，被指非法取得他人的社安號，在受害者不知情的情況下，利用這些資料建立虛假的「合成身分」(synthetic identities)。

檢方指稱，他們利用這些虛假身分，向不同的金融機構提交約1072份信用卡和銀行卡的線上申請；申請獲得批准後，嫌犯在紐約州西部租用公寓，並利用該地址接收核發的信用卡和銀行卡。

這些卡片之後在蘋果(Apple)、零售店BJ's、Sam's Club等門店消費，部分消費據稱還讓被告經營的企業受益；此外，這些卡還被用來支付羅徹斯特(Rochester)地區三處房產的房產稅。

檢方還指出，涉案父子採取另一種方式，試圖讓信用卡維持較高的可用額度；他們將虛假支票存入信用卡帳戶，用來償還部分卡款，使可用信用額度暫時增加，之後卻沒有真正償還欠款，最終留下未支付的餘額。

檢方估計，這項涉嫌詐騙計畫造成多家銀行和金融機構合計約225萬元的損失，受影響的機構包括American Express、美國銀行(Bank of America)、第一資本銀行(Capital One)、摩根大通(JPMorgan Chase)等。

除金融機構蒙受損失外，那些社安號遭到盜用的民眾，其信用紀錄也可能因此受到損害。

精華 FAQ

  • 涉案者為75歲的Talib Hussain與48歲的Mirza Khan，兩人是父子，均居住在紐約州Pittsford，已遭聯邦大陪審團起訴並被逮捕。

  • 檢方指稱，父子倆先取得他人社安號，再建立虛假的合成身分，向多家金融機構提交約1072份信用卡與銀行卡申請，核卡後再大量刷卡消費。

  • 檢方估計，多家銀行和金融機構合計損失約225萬元，受害者信用也可能受損；兩人被控19項罪名，最高若成立可面臨30年監禁。

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