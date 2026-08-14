曼達尼熱度續升 民調：反對者也增加

出自民主社會主義聯盟(DSA)、上任後持續獲得高人氣的紐約市長曼達尼在最新民調中，支持率繼續走高。圖為曼達尼在首間紐約市營平價超市的開幕式上發表演講。(圖片截自市府記者會)

紐約民調 機構錫耶納學院(Siena College)12日公布月度民調結果，顯示紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的支持率持續上升，但代表曼氏政治理念的左派團體民主社會主義聯盟(DSA)仍未得到多數紐約人的認可。

本輪民調於8月3日至6日間進行，樣本總量為811名紐約州註冊選民，其中691人完整完成了答卷。在針對曼達尼的態度中，住在紐約市、有權投票 給他的選民有69%對他表達支持、僅有24%不支持他，淨支持率達到正45個百分點。

全州選民對曼達尼的平均支持率為47%、不支持率44%，淨值為正三個百分點；在7月做的上一輪相同調查中，曼達尼獲得45%的支持率和34%的不支持率，淨值超過正十個百分點。兩輪調查相比，曼達尼獲得的支持率略有上升，但最新民調中，選擇「不了解他」的選民從21%降至9%，表明對他「從不了解轉為了解」的紐約人中，絕大多數都走向了他的反對面。

根據最新數據，曼達尼的主要票倉集中於紐約市內、中青年和少數族裔群體，在白人和55歲以上人群中，他的淨支持率呈現負值；而在信仰猶太教和天主教的人群中，曼達尼的淨支持率分別達到負40個百分點和負21個百分點。此外，曼達尼在郊區及中產居民中也並不受歡迎，其中住在紐約都會區郊區地帶的選民對他的淨支持率跌至負26個百分點，而年收入在5萬至10萬元的人群，對他的淨支持率也處在負值區間。

本輪調查首次將曼達尼所在的DSA納入問題列表。該組織與民主黨合作，透過推舉候選人的方式將其進步派政治主張注入民主黨。曼達尼在今年6月的國會和州議會初選中，背書多名DSA成員，結果大獲全勝。

不過民調結果顯示，紐約州選民對DSA的總體淨支持率為負17個百分點。在無黨派選民中，有25%支持DSA、57%對其投下反對票；即使在民主黨內部，也僅有50%的選民對DSA有好感。在紐約市內，DSA的淨支持率達到正值，而在郊區則達到負43個百分點。在年齡大於35歲、年收入超過5萬元的選民中，DSA的淨支持率也都處在負值區間。