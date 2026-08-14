Citi Bike電單車使用暴增 Lyft報告：事故率不升反降

紐約市Citi Bike電動單車使用量近年大幅增加。Lyft最新安全報告顯示，儘管騎乘量持續攀升，Citi Bike整體事故率反呈下降趨勢。(記者戴慈慧／攝影)

紐約市 Citi Bike電動單車愈來愈普及，騎乘量快速增加的同時，安全問題也屢次引發討論。不過，營運Citi Bike的Lyft 最新安全報告指出，近年電動單車使用量雖大幅上升，整體事故率卻呈下降趨勢。

根據Lyft數據，2023年至2025年間，Citi Bike電動單車騎乘量增加一倍，傳統非電動單車騎乘量則下降27%。去年Citi Bike全市騎乘次數達4500萬次，9月更曾創下單日突破20萬次的紀錄。

電動單車逐漸取代傳統單車，成為Citi Bike使用者的主要選擇之一，速度和便利性是一大原因。尤其在距離地鐵 較遠的社區，不少居民以Citi Bike接駁地鐵或進行短程通勤。不過，電動單車速度較快、車身較重，使用量愈大，也讓其與行人、其他騎士之間的安全問題更加受到關注。

為降低風險，Citi Bike近年已將電動單車最高時速從18哩降至15哩。市府今年也宣布與Lyft合作進一步改善安全措施，包括研究升級車輛硬體，防止多人共乘一輛單車，同時加強騎士安全教育。

雖然Lyft報告顯示事故率下降，但電動單車引發的安全爭議並未消失。今年7月，中央公園一名女子遭電動單車撞擊後重傷昏迷，再次引發外界對公園及行人密集區域是否應加強管理電動單車的討論。

從全市事故數據來看，電動單車等微型交通工具對行人造成的致命風險，目前仍遠低於汽車。紐約市主計長辦公室此前報告顯示，2020年至2023年間，全市共有449名行人死於交通事故，其中八人的死亡事故涉及電動單車、站立式電動滑板車或機動腳踏車，占約1.8%；同期行人受傷事故中，約4.5%涉及這類交通工具。不過，報告也指出，自2020年電動單車合法化後，相關事故有所增加。

整體道路死亡人數則呈下降。紐約市交通局數據顯示，2025年上半年全市交通死亡人數較前一年同期減少32%，行人、傳統單車及電動單車騎士等類別的死亡人數均下降。

隨著Citi Bike使用量持續攀升，電動單車已逐漸成為紐約日常交通的一部分。Lyft的最新數據顯示，更多人騎車並未伴隨更高的事故率；但在電動單車愈來愈多的情況下，如何減少與行人及其他道路使用者的衝突，仍是Citi Bike持續擴張後必須面對的問題。