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鄭永佳、陳學理 推免費法律援助

記者胡聲橋╱紐約報導
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南布碌崙兩名華裔民代聯手推出社區法律援助中心。(記者胡聲橋／攝影)
南布碌崙兩名華裔民代聯手推出社區法律援助中心。(記者胡聲橋／攝影)

眾議員鄭永佳和州參議員陳學理攜手社區法律援助中心(CLAC)13日下午宣布，將面向所有社區居民推出一項免費法律援助和諮詢服務，為社區居民牽線搭橋，幫助他們找到正確的，能解決問題的律師。

該服務將於每周一至周四的中午12時至下午4時，在州眾議員鄭永佳的選區辦公室舉行。社區法律援助中心和辦公室人員將接待來訪的社區居民，或者接聽居民的來電，將他們的法律問題記錄在案，然後再傳到社區法律援助中心包括100多名律師的網絡，為居民找到對口的律師，然後由律師為居民提供法律諮詢和服務。法律服務涵蓋的領域包括移民、住房、民事案件、公民權利、老年人法律、勞動事務、人身傷害、家庭暴力、刑事案件及其他法律問題。

鄭永佳表示，南布碌崙有龐大而多元化的移民人口，許多居民的母語並非英語。他們辦公室幫過不少居民應對複雜的法律程序，但不能充分滿足當地移民社區，尤其是華裔居民的需求，成立這個社區法律援助中心，就是為了能夠使人們獲得專業和便捷的法律服務。

「選民經常來我們的辦公室諮詢那些本該由律師或私人法律顧問處理的問題」，州參議員陳學理說，「隨著社區的發展，對可靠法律諮詢的需求也在增加。我很高興與鄭永佳和社區法律援助中心合作，在我們選區推出這項免費法律諮詢服務，以回應這些實際需求」。

社區法律援助中心主任黃偉靈表示，新移民在美國會遇到意料不到的法律問題，由於語言不通，一些本來有理的事也不敢去爭取。這個法律援助中心就是為了幫助居民更方便，更好地維護自身的權益。

州眾議員鄭永佳辦公室的地址為漢密爾頓堡大道6904號，服務語言包括英語、普通話、粵語和閩南語。一般法律援助無需預約，法律諮詢僅限預約。

南布碌崙兩名華裔民代聯手推出社區法律援助中心。(記者胡聲橋╱攝影)
南布碌崙兩名華裔民代聯手推出社區法律援助中心。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 這項服務由州眾議員鄭永佳、州參議員陳學理，聯同社區法律援助中心（CLAC）共同推出，目的在於替社區居民媒合合適的律師，提供免費法律援助與諮詢。

  • 服務將於每周一至周四中午12時至下午4時，在州眾議員鄭永佳的選區辦公室提供，地址為漢密爾頓堡大道6904號。一般法律援助無需預約，法律諮詢則需預約。

  • 服務涵蓋移民、住房、民事案件、公民權利、老年人法律、勞動事務、人身傷害、家庭暴力、刑事案件等；語言支援包括英語、普通話、粵語和閩南語，方便不同族裔居民使用。

華裔 眾議員 參議員

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