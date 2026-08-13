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紐約市警今年前7月已沒收逾3000把槍

記者馬璿／紐約報導
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自今年1月以來，紐約市警局已從紐約市街頭沒收超過3000把槍枝。(圖片取自NYP...
自今年1月以來，紐約市警局已從紐約市街頭沒收超過3000把槍枝。(圖片取自NYPD)

紐約市警局(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)11日宣布，自今年1月以來，警方已從紐約市街頭沒收超過3000把槍枝，同時五大區槍擊案件、中彈受害者及謀殺案數量，雙雙在今年前七個月與7月創下歷史新低。

警方表示，今年以來共沒收3259把槍枝，其中布碌崙(布魯克林)915把居首，布朗士782把次之，曼哈頓764把緊追在後，皇后區605把，史泰登島則有193把。

在這些查獲的槍枝中，199把為未登記序號且無法追蹤的「幽靈槍」，此種規避執法與槍枝管制法規的武器，最終往往落入罪犯手中。

警方指出，透過持續清除街頭槍枝、瓦解最危險幫派的努力，是今年前7個月及7月槍擊案件、中彈受害者與謀殺案數量創下歷史新低的重要原因。

根據NYPD數據，2026年前4個月，重大犯罪案件下降9.5%。蒂池指出，截至7月底，警方通報五大區共發生381起槍擊案，低於去年同期創下的412起紀錄。

同時，中彈受害者人數也創新低，今年為462人，去年同期則為489人。而今年迄今的149起謀殺案同樣刷新紀錄，低於2017年前7個月的174起謀殺案。

NYPD將這項成果歸功於「夏季暴力減少計畫」(Summer Violence Reduction Plan)，透過運用數據追蹤趨勢，鎖定容易發生暴力犯罪與槍擊事件的區域。警方表示，自5月4日啟動該計畫以來，截至8月10日，鎖定的暴力減少區域重大犯罪案件已下降近25%。

此外，這次宣布數據的時間點，正值「槍枝暴力策略夥伴關係」（Gun Violence Strategies Partnership，GVSP）成立5周年。這項跨機關合作行動整合逾30個聯邦、州及地方執法機關，共同打擊槍枝暴力犯罪，是紐約警局及其合作夥伴用來清除街頭槍枝、追究槍枝暴力犯罪者責任的另一項措施。

精華 FAQ

  • NYPD今年1月以來共沒收3259把槍枝，其中布碌崙最多有915把，布朗士782把居次，曼哈頓764把，皇后區605把，史泰登島則有193把，顯示查緝重點遍及五大區。

  • 幽靈槍是未登記序號、難以追蹤來源的槍枝，常被用來規避執法與槍枝管制。這次NYPD查獲的3259把槍中，有199把屬於幽靈槍，警方認為其最終常流入罪犯手中。

  • 警方指出，夏季暴力減少計畫與跨機關合作是關鍵，透過數據鎖定高風險區域，降低暴力案件。截至7月底，五大區槍擊案為381起、中彈受害者462人、謀殺案149起，皆創歷史新低。

紐約市 曼哈頓 布朗士

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