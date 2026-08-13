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涉毆打在押者 紐約前華裔警探遭起訴

記者胡聲橋／紐約報導
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現年51歲的前76分局華裔警員伍雷蒙德(Raymond Ng，音譯)，被控犯攻擊...
現年51歲的前76分局華裔警員伍雷蒙德(Raymond Ng，音譯)，被控犯攻擊罪、瀆職罪及其他相關罪行。圖為示意圖。(路透)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)11日宣布，一名現已離職的市警察局華裔警探涉嫌在位於卡羅爾坡(Carroll Slope)的市警76分局的拘留室內毆打一名男子，這名警探被指控犯有攻擊罪、瀆職罪及其他相關罪行。

這名被控罪的前華裔警探是現年51歲的伍雷蒙德(Raymond Ng，音譯)，曾是市警76分局警員。據調查，今年1月19日上午，一名49歲、無犯罪紀錄的男子接到警探的電話後，前往76分局投案，承認自己犯有攻擊罪。當時該警探不在76分局，由警員伍雷蒙德負責辦理逮捕手續，並為該男子戴上手銬。

警局視頻顯示，伍雷蒙德將這名男子帶到拘留室(holding cell)，開始解開手銬，但隨後停了下來，並將仍戴著手銬的男子推進一間牢房(cell)。影片顯示，被捕男子在被告關上牢房門時，試圖向他吐口水或假裝吐口水。被告被指控在進入牢房後，試圖踢打這名男子，並在右手拿著門鎖的情況下，一再毆打這名男子。被告將這名男子推到牆上和牢房欄杆上，繼續用右手反復擊打受害者的臉部，直至其他警員介入。

受害者眼眶骨折，臉部有擦傷，頭部和右肩出血、淤傷和疼痛。他被送往紐約長老會/衛理公會醫院接受治療後出院。針對他的輕罪指控已被撤銷。

伍雷蒙德被指控犯有二級和三級攻擊罪、瀆職罪、二級和三級威脅罪以及四級非法持有武器罪。他在布碌崙州高等法院法官陳丹尼(Denny Chun)的法庭上接受傳訊。他被無保釋放，並被勒令於10月28日再次出庭。

相關資料顯示，伍雷蒙德2015年加入市警，先後在特別受害者部警探辦公室、通緝組(warrant section)、88分局和76分局任職。

精華 FAQ

  • 伍雷蒙德被控二級和三級攻擊罪、瀆職罪、二級和三級威脅罪，以及四級非法持有武器罪，顯示檢方認為其執法行為已嚴重越線。

  • 據調查，該名49歲男子先接到警探電話，之後前往76分局投案，並承認自己犯有攻擊罪，當時伍雷蒙德負責為他辦理逮捕與上銬。

  • 受害者眼眶骨折，臉部擦傷，頭部與右肩也有出血、淤傷和疼痛，送醫治療後出院；原先針對他的輕罪指控則已撤銷。

華裔 布碌崙 布魯克林

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