酒駕撞華人美甲店釀4死 男判囚25年至終身

被告施瓦利因酒後駕車高速衝入店內，造成包括三名華裔店主及員工、一名休班紐約市警員在內四人死亡，被判25年至終身監禁。法官並建議施瓦利未來不能獲假釋。(美聯社)

長島鹿園鎮(Deer Park)夏威夷 美甲水療店(Hawaii Nail & Spa)四死九傷車禍案12日宣判。66歲被告施瓦利(Steven Schwally)因酒後駕車高速衝入店內，造成包括三名華裔店主及員工、一名休班紐約市警員在內四人死亡，被判25年至終身監禁。法官並建議施瓦利未來不得獲假釋。

本報此前曾報導，施瓦利被控於2024年6月28日酒後駕車衝入鹿園鎮夏威夷美甲水療店，造成四人死亡、九人受傷。案件今年進入審判階段，控辯雙方6月2日完成結案陳詞，陪審團隨後開始審議。施瓦利最終被裁定包括四項二級謀殺罪在內的全部30項罪名成立。

四名死者包括三名華裔美甲店店主及員工，以及休班紐約市警(NYPD)女警倫哈克(Emilia Rennhack)。另有九人在事故中受傷。

檢方在審判期間表示，施瓦利事發前在鹿園鎮一帶駕車數小時，並以高速穿越繁忙道路及停車場。車輛事件資料記錄器顯示，他撞擊前仍有加速及減速行為。檢方車輛犯罪局主管博雷利(Carl Borelli)此前向陪審團表示，這起事件並非單純意外，而是施瓦利酒後仍選擇高速駕車所造成。

辯方律師卡薩爾(Christopher Cassar)則曾主張，施瓦利駕車時腿部突然鎖住，使他無法控制車輛，並質疑檢方是否足以證明醉酒是造成車禍的原因。不過，陪審團最終未接受辯方說法，裁定施瓦利全部30項罪名成立。

12日量刑庭上，多名死者家屬及事故倖存者出庭陳述這場車禍造成的長期傷害。倫哈克的丈夫卡爾倫哈克(Carl Rennhack)要求法官判處最高刑期。

事故發生時正在店內的顧客薩森特(Annabelle Saccente)也在庭上表示，她在事故後經歷手術、復健及物理治療，並因此缺課超過200天。她表示，這起事故奪走了她童年的一部分，而失去的時間已無法挽回。

施瓦利在庭上透過律師宣讀聲明，對死傷者及家屬表示歉意，並要求法官考量他的健康問題，給予較輕刑期。不過，法官最終判處25年至終身監禁的最高刑期，並建議他不能獲假釋。