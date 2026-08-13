福清僑領陳友雲93歲逝世 逾200鄉親送別

陳友雲追悼及遺體告別儀式12日在法拉盛全福殯儀館舉行。(記者高雲兒／攝影)

旅美福清僑領、美國福清同鄉會創會會長陳友雲(又名陳倫林)日前辭世，享年93歲。追悼會及遺體 告別儀式12日在法拉盛 全福殯儀館舉行，逾200名親友、僑團代表及鄉親到場送別，追念他數十年投身僑社、扶助鄉親及回饋家鄉的一生。陳友雲的多名親屬當日也到場送別。

陳友雲1933年生於福建福清音西鎮珠山村馬山營，童年經歷戰亂，1967年來美，做過雜工及餐館侍者，1970年借款創辦「福興酒家」，其後逐步拓展事業，至1997年退休。他曾任美國福清同鄉會創會會長、終身名譽會長，也是美國福建同鄉會創會元老之一。

美國福清同鄉會會長林華斌表示，陳友雲事業有成後始終心繫故鄉，從上世紀八、九十年代起陸續捐資修路、改善飲水，並支持興建學校、村辦公樓及老人活動中心等，累計投入逾百萬元人民幣。期間，福清同鄉會也從開始的不到30人到現在的數百人，逐漸壯大。

陳友雲的多名親屬當日到場送別。(記者高雲兒／攝影)

美國福建同鄉會會長陳恒則表示，1988年福建同鄉會籌款購置會址時，陳友雲個人捐出1萬多元，並協助向福清鄉親籌得5萬多元，在當年不少福建移民仍處創業初期的背景下，他的支持對會務發展意義重大。2016年美國福清同鄉會購置會址時，他與家人又捐出6萬多元。

追悼會上，常務副會長陳友岱宣讀陳友雲家鄉珠山村的唁電，追念他多年捐資興學、扶危濟困及支持村務建設。常務副會長兼秘書長林波宣讀中國駐紐約總領事館唁電，追念他長期關心家鄉建設、熱心僑團和社區事務。

名譽會長陳孝忠則宣讀福清市歸國華僑聯合會及音西街道歸國華僑聯合會唁電，回顧他青年赴海外打拼、白手起家，此後長期服務旅美鄉親及支持家鄉公益的經歷。

名譽會長王傳厚，以及福建同鄉會僑領鄭思祺、劉愛華等到場致哀。

陳友雲追悼及遺體告別儀式，12日在皇后區法拉盛全福殯儀館舉行。(記者高雲兒／攝影)