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法拉盛「返校日」 近千人領書包書籍文具

記者戴慈慧／紐約報導
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多個社區機構12日在皇后區公共圖書館法拉盛分館外合辦返校日活動，免費向學生發放書...
多個社區機構12日在皇后區公共圖書館法拉盛分館外合辦返校日活動，免費向學生發放書包、書籍及學習用品，主辦及協辦單位代表合影。(主辦單位提供)

新學年將至，法拉盛華人家庭提前為開學做準備。皇后區公共圖書館(QPL)法拉盛分館外12日舉行「返校日」(Back to School)活動，免費向學生發放書包、書籍及學習用品，吸引大批家長帶著孩子前來領取，現場人龍沿緬街一路排到下一個街口，並轉彎繼續延伸。皇后區公共圖書館館長曾陽表示，活動參加人數一年比一年多，主辦方也因此逐年將活動時間提前，希望家長及學生能在開學前提早取得所需用品。

活動在法拉盛圖書館附近的緬街人行道舉行，由市議員黃敏儀辦公室、皇后區公共圖書館、法拉盛華人工商促進會(FCBA)、皇后區地方檢察官辦公室、亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation)及Anthem等多個機構共同合作，為社區家庭免費提供書包、書籍、學習用品及相關社區資源。

活動尚未結束，現場已大排長龍。家長帶著不同年齡的孩子排隊等候，隊伍從圖書館附近一路延伸至下一個街口，並在路口轉彎。曾陽表示，這樣的場面近年並不少見，每年活動約有近千人參加。

曾陽說，返校活動多年來一直受到社區家庭歡迎，參與人數也愈來愈多。為了讓家長有更充裕的時間準備新學年，活動舉辦時間也愈來愈早，讓學生可以在正式開學前就拿到書包、書籍和文具，不必等到臨近開學才匆忙準備。

今年圖書館特別準備約700本適合不同年齡學生閱讀的書籍。曾陽說，館方會針對不同年齡層準備不同類型的讀物，其中年紀較小的孩子通常容易被色彩鮮艷、以花草、自然及環境等為主題的圖書吸引。

他指出，這類活動的意義也不只是「送書包」。圖書館希望利用自身作為社區公共空間的平台，讓家長和學生認識不同社區機構及其提供的服務。

返校用品對多子女家庭及經濟負擔較重的家庭尤其實用。從書包、文具到課外讀物，一次備齊多名孩子的開學用品可能是一筆不小的開支，而免費發放活動也因此每年吸引大批家庭提早到場排隊。

返校日活動吸引大批家長及學生前來領取免費書包、書籍和文具，法拉盛圖書館外大排長龍...
返校日活動吸引大批家長及學生前來領取免費書包、書籍和文具，法拉盛圖書館外大排長龍。(記者戴慈慧／攝影)

精華 FAQ

  • 活動免費向學生發放書包、書籍與學習用品，圖書館今年特別準備約700本適合不同年齡層閱讀的書籍，希望孩子在開學前就能備齊所需。

  • 活動尚未結束就已大排長龍，隊伍從圖書館附近一路延伸到下一個街口再轉彎。因為能一次領到多項用品，對多子女與經濟負擔較重家庭很實用。

  • 活動由市議員黃敏儀辦公室、皇后區公共圖書館、法拉盛華人工商促進會、地方檢察官辦公室、CAIPA Foundation及Anthem等共同合作，除送物資外也介紹社區服務。

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