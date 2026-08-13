紐約市特殊教育改革進展有限 逾6成服務命令未按時執行

獨立審計機構公布的數據顯示，紐約市長期未能及時為特殊教育學生提供相關服務。(本報檔案照)

獨立審計機構公布的數據顯示，紐約市 長期未能及時為特殊教育學生提供相關服務，即使家長已透過法律程序取得有利裁決，市府仍經常無法在期限內落實。

三年前，市府官員接受聯邦法院的命令，同意進行數十項改革，以加快為特殊教育學生提供服務，包括語言治療、課業輔導，以及在公立學校無法提供適當教育時支付私人學校學費等；儘管確實有愈來愈多的家庭在法院規定的期限內獲得服務，但市教育局 (DOE)在絕大多數案件中仍無法按時履行法律命令。

據悉，市府官員今年6月在市議會聽證會上表示，上一學年家長提出的相關案件數量預計將低於1萬6000宗；當家長在案件中勝訴後，市教育局通常必須在35天內執行相關命令，除非聽證官另行指定期限，這項規定源自2007年的一項法律和解協議。

最新審計針對今年1月到期的案件分析結果顯示，涉及語言治療、心理輔導和交通接送等服務的法院命令，只有略高於36%的案件在期限內完成；但在2023年初的按時執行率，僅為7.2%，當時曼哈頓 聯邦法官尚未要求紐約市進行一系列改革，以加快特殊教育服務的執行速度。

至於當局需要支付的款項，包括私人學校學費、校外評估及課業輔導等，1月份只有大約13%的案件在期限內完成付款，相比2023年初的4.1%有所改善。

兒童倡議組織Advocates for Children的訴訟主任Rebecca Shore表示，他們曾於2003年代表家庭提起集體訴訟，進一步促成法院對市府特殊教育服務進行監督；她也指出，紐約市距離完全遵守法院要求的標準仍相差甚遠。

市教育局發言人Onika Richards表示，市府已透過改善核心流程、增加人手及推進重要科技升級取得重大進展，這些措施有助建立更強大、更具回應能力的服務系統；她說，市府仍致力於履行相關義務，但沒有回應市府是否計畫最終達到100%的合規率。