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伊麗莎白街花園官司將和解 另建180戶可負擔住宅

記者劉梓祁／紐約報導
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伊麗莎白街花園官司將和解，原預留校舍用地擬建逾180戶住宅。(Elizabeth...
伊麗莎白街花園官司將和解，原預留校舍用地擬建逾180戶住宅。(Elizabeth Street Garden, inc./Wikimedia)

曼哈頓下城伊麗莎白街花園(Elizabeth Street Garden)長達十餘年的住房開發爭議，預計最快本周達成和解；市府正與原開發團隊協商，計畫放棄在花園原址興建123戶長者可負擔住房，改在蘇福克街22號(22 Suffolk St.)的市有土地興建逾180戶可負擔住宅。

根據法院文件，市府與開發商代表將於13日再次出庭。市府律師上月要求將案件延後四周，並稱預期雙方可在出庭日期前「友好解決」。和解條款尚未正式公布，但多名知情人士向地方媒體「Gothamist」等透露，談判方向包括讓原開發團隊取得蘇福克街地塊的開發權，以換取撤回針對市府的訴訟。

市長辦公室發言人勞森巴赫(Matthew Rauschenbach)表示，市府正在推進蘇福克街22號的逾180戶可負擔住房，同時繼續尋求解決上屆市府期間引發的伊麗莎白街花園訴訟。目前，市府尚未證實開發商是否會接管該地，也未公布住房對象、樓高及開工時間。

蘇福克街22號位於格蘭街(Grand St.)交界，地處華人策畫協會(CPC)總部旁，為面積約1萬5500平方呎的市有土地。該處原預留作興建新公校之用，但校舍計畫始終無法落實。

前市長亞當斯(Eric Adams)去年6月與代表該區的市議員馬泰(Christopher Marte)達成協議，暫停開發花園，改在蘇福克街22號、包厘街(Bowery)156至166號及金街(Gold St.)100號等三處推進逾620戶可負擔住房。

原定在花園興建的「避風港綠地」(Haven Green)項目共有123戶可負擔長者住房，其中約50戶預留給曾經無家可歸的長者。市府2017年選定Pennrose、仁人家園(Habitat for Humanity)及RiseBoro組成的團隊開發，計畫其後完成土地使用審批，但在社區居民和包括史柯西斯(Martin Scorsese)、狄尼洛(Robert De Niro)及歌手佩蒂史密斯(Patti Smith)等名人多年反對下，亞當斯去年改變立場。

亞當斯政府其後將花園用地列為專用公園地，日後若要恢復住房開發，須經州議會批准。原開發團隊去年11月入稟州高等法院，指責即將卸任的市府以行政手段推翻已完成審批的住房項目，要求阻止市府終止開發。

馬泰在11日發表聲明，形容有關安排是曼哈頓下城的「雙贏」，既可保留居民珍視的綠地，也能在社區興建大量永久可負擔住房。他稱，此事證明保護公共空間與增加住房並非只能二選一，並感謝市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府尋找解決途徑。

精華 FAQ

  • 根據法院文件與知情人士說法，市府正與原開發團隊協商和解，最快本周可能達成，重點是以另覓市有土地興建可負擔住宅，換取撤回對市府的訴訟。

  • 原項目名為Haven Green，計畫在花園原址興建123戶可負擔長者住宅，其中約50戶預留給曾經無家可歸的長者，並已完成相關土地使用審批。

  • 市府考慮在蘇福克街22號興建逾180戶可負擔住宅，該地位於格蘭街交界、面積約1萬5500平方呎，原預留作新公校，但校舍計畫一直未能落實。

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