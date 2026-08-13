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皇后區阿斯托利亞4套可負擔公寓房開放抽籤 月租2300元起

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)45街31-88號的一棟四層公寓大樓，即日...
位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)45街31-88號的一棟四層公寓大樓，即日起正就四套公寓房接受住房抽籤申請。(NYC Housing Connect)

位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)45街31-88號的一棟四層公寓大樓，即日起正就四套公寓房接受住房抽籤申請。申請須於24日前在網上提交，或以郵寄方式寄出並加蓋當日或之前的郵戳。

該建築由Gerald J. Caliendo Architects建築事務所設計，共有十套公寓房，其中六套為市價公寓。此次提供抽籤的四套公寓房，均面向收入為地區收入中位數(Area Median Income，AMI)130%的家庭，申請人的資產上限為22萬480元。

四套抽籤單位中，包括一套統艙(Studio)房，每月租金為2300元，最多可供兩人居住。住戶家庭年收入總額須介於8萬5303元至17萬6410元之間。

其餘三個抽籤單位均為一房公寓，每月租金為2550元。每個單位最多可供三人居住，家庭年收入總額須介於9萬6069元至19萬8510元之間。

大樓內每個單位均配備節能電器、空調、有線或衛星電視、高速網路、私人露台或陽台、對講設備，以及高檔廚房電器、檯面和裝修。除服務性動物外，大樓不允許飼養寵物。租戶須自行負擔電費，包括爐具、暖氣及熱水相關費用。

大樓提供的其他設施包括自行車儲物櫃、共用洗衣房、社區活動中心、戶外露台、景觀綠地、監控攝影機及電梯。使用洗衣房及租用自行車儲物櫃可能須支付額外費用。大樓室內禁止吸菸。

該住宅鄰近46街及史坦威街(Steinway Street)地鐵站，兩站均有M線和R線列車停靠，附近也設有Q101及Q104巴士站。周邊其他設施包括百老匯圖書館(Broadway Library)、Horace Greeley初中，以及William Cullen Bryant高中。

有意申請45街31-88號住宅的人士，須符合相關家庭人數及收入資格。申請須於24日前在網上提交，或以郵寄方式寄出並加蓋當日或之前的郵戳。符合初步資格的申請人還須滿足其他甄選條件。

有興趣參加住房抽籤者，可前往紐約市住房連線(NYC Housing Connect)網站在線申請。網址：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/details/7604。申請人也可寄送附有回郵地址的信封，索取紙本申請表，郵寄地址：31-88 45th Street Apartments, c/o Reside New York, 349 Keap St., Brooklyn, NY 11211。

精華 FAQ

  • 這棟位於45街31-88號的四層公寓大樓，這次共有4套可負擔住房開放抽籤，其餘6套則屬市價公寓，申請人需先符合收入與家庭人數條件。

  • 1套統艙月租2300元，限2人居住，家庭年收入需介於8萬5303元至17萬6410元；另外3套一房月租2550元，限3人居住，收入需介於9萬6069元至19萬8510元。

  • 申請可在24日前透過NYC Housing Connect線上提交，或郵寄並以當日或之前郵戳為準；申請人還須符合家庭人數、收入及初步篩選條件，且大樓不允許飼養寵物。

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