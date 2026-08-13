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公立醫院撥2370萬 提供病患免費民事法律服務

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約市公立醫院撥2370萬元，為病患提供免費民事法律服務。(市公立醫院系統提供)
紐約市公立醫院撥2370萬元，為病患提供免費民事法律服務。(市公立醫院系統提供)

紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)11日宣布，未來七年將投入2370萬元，與紐約法律援助組織(New York Legal Assistance Group)旗下的「LegalHealth」合作，在全市多家公立醫院向病患提供免費、與健康相關的民事法律服務；項目另獲市議會及市長移民事務辦公室(MOIA)撥款支持。

根據公立醫院系統資料，2025年已有近4000名病患通過LegalHealth獲得法律協助，涉及公共福利、醫療保險、住房環境、居住穩定、移民事務及預立醫療規畫等問題。

病患可由醫生、社工或社區健康工作者轉介，通過電話或前往公立醫院系統內13個服務點接受協助。設有服務點的醫療機構包括曼哈頓的表維醫院(Bellevue)、都會醫院(Metropolitan)、哈林醫院(Harlem)及位於華埠附近的古維尼醫療中心(Gotham Health, Gouverneur)；皇后區的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst)及皇后醫院(Queens)；以及布碌崙(布魯克林)的國王郡醫院(Kings County)、木哈文醫院(Woodhull)和南布碌崙醫院(South Brooklyn Health)等。

市公立醫院系統表示，醫療與法律合作關係始於2002年，是全國歷時最久、規模最大的同類項目之一；部分病患面對的住房、福利或保險問題，可能直接影響治療安排及健康狀況，因此將法律服務納入醫療轉介體系。

市公立醫院系統人口健康總監戴維斯(Nichola Davis)表示，法律和社會障礙往往會妨礙民眾維持健康，延續這項合作旨在讓醫療服務不只處理疾病，也回應影響健康的生活條件。

LegalHealth主管布蘭德菲爾德(Julie Brandfield)表示，雙方合作近25年來，曾協助病患取得福利、處理住房問題、通過保險獲得醫療服務並進行未來規畫；在部分政策可能使民眾更難申請或保留基本福利之際，相關法律援助仍有持續需求。

精華 FAQ

  • 公立醫院系統宣布未來7年投入2370萬元，與紐約法律援助組織旗下的LegalHealth合作，為病患提供免費、與健康相關的民事法律服務。

  • 病患可由醫生、社工或社區健康工作者轉介，並可透過電話或前往公立醫院系統內13個服務點接受協助，涵蓋曼哈頓、皇后區與布碌崙等地。

  • 2025年已有近4000名病患受助，案件涵蓋公共福利、醫療保險、住房環境、居住穩定、移民事務及預立醫療規畫等，目的是減少生活障礙對健康的影響。

移民 醫療保險 布碌崙

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