新會美東校友會 布碌崙慶3周年
新會美東校友會日前在布碌崙(布魯克林)華社舉辦成立三周年慶典。活動吸引了數百位該會會員，以及民代、社區代表和各界嘉賓出席共慶。
此次慶祝晚會在位於班森賀的富臨門宴會廳舉行。新會美東校友會會長梁華釗在致辭中歡迎各界人士出席活動，他說，該會正是在全體工作人員、廣大校友和社會各界朋友的大力支持才得以逐漸成長壯大。梁華釗說，該會將秉持「聯絡校友、凝聚鄉情、團結互助、服務社區」的宗旨，舉辦各類聯誼、旅遊及交流活動，促進校友之間的溝通與合作。該會也將積極參與社區公益事業，為社區發展貢獻力量。他希望凝聚校友力量，不斷壯大校友會，為廣大校友搭建更加完善的交流平台，讓新會精神薪火相傳，讓鄉情友誼歷久彌新。
新會美東校友會為晚會準備了精彩的歌舞節目，博得觀眾們的陣陣掌聲與歡呼聲。該會的多輪抽獎環節更將整場活動的氣氛推向高潮，晚會氣氛非常熱烈。
州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧、州眾議會第47選區領導人唐鳳巧、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonnzalez)代表吳建宏和邢文晴等出席了晚會。
慶典在布碌崙班森賀的富臨門宴會廳舉行，活動吸引數百名會員、民代、社區代表及各界嘉賓出席，共同見證校友會成立3周年。 梁華釗表示，校友會將持續以聯絡校友、凝聚鄉情、團結互助、服務社區為宗旨，並透過聯誼、旅遊與交流活動，促進合作與社區參與。 晚會安排歌舞表演與多輪抽獎，氣氛熱烈，觀眾反應踴躍；出席者包括州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡等民代與社區人士。
精華 FAQ
慶典在布碌崙班森賀的富臨門宴會廳舉行，活動吸引數百名會員、民代、社區代表及各界嘉賓出席，共同見證校友會成立3周年。
梁華釗表示，校友會將持續以聯絡校友、凝聚鄉情、團結互助、服務社區為宗旨，並透過聯誼、旅遊與交流活動，促進合作與社區參與。
晚會安排歌舞表演與多輪抽獎，氣氛熱烈，觀眾反應踴躍；出席者包括州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡等民代與社區人士。
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