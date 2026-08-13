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曼達尼推配送保護 亞馬遜警告漲價

記者劉梓祁／紐約報導
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市長曼達尼力推配送保護提案，與亞馬遜交鋒升級，業者警告恐漲價、外移業務。(記者劉...
市長曼達尼力推配送保護提案，與亞馬遜交鋒升級，業者警告恐漲價、外移業務。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)10日表態支持「配送保護提案」(Delivery Protection Act)，要求亞馬遜(Amazon)、聯邦快遞(FedEx)等大型配送企業，直接聘用末端配送設施的倉儲和司機人員，不得再把核心業務交由承包商處理；支持者認為，新規可阻止大型企業藉外包制度規避勞工及道路安全責任，亞馬遜則反指，提案可能導致配送費用上漲、令數千個職位不保，甚至迫使其將配送業務遷出紐約市。

紐約市每年約有近10億件包裹送遞給居民，若提案通過，或改變大型電商及物流公司的營運模式。卡車司機工會(International Brotherhood of Teamsters)稱，紐約可望成為全國首個監管末端配送業務及限制此類外包制度的城市。

提案由皇后區市議員卡斑(Tiffany Cabán)提出，已獲30名市議員支持。根據提案，指定的末端配送倉庫和儲存設施須向市消費者和勞工保護局(DCWP)申領執照，每個地點每年繳付500元費用；申請者還須披露過往涉及職場安全、道路安全、環境保護及勞工權益的違規紀錄。違規情況嚴重或反覆出現者，市府可拒絕發牌、暫停或撤銷執照。

提案最具爭議的部分，是規定負責設施營運的公司須直接聘用從事包裹分揀、處理及配送的核心人員，原則上禁止透過派遣公司或其他承包商提供這些服務。若現有外包合約因此終止，設施營運商須優先向受影響的原有員工提供同類職位，聘用條件不得低於原有水平。

新規也要求業者向員工提供至少六小時的道路、行人、單車道、極端高溫及職業傷害安全訓練，新員工須在入職92日內完成，其後每年再次受訓。除涉及嚴重不當行為外，公司解雇員工前須提前30日發出通知，並說明原因和所依據的紀錄；提案另設反報復保障，容許員工向市府投訴或直接提出民事訴訟。

市府稱，自2017年起，全市至少新增18座大型末端配送設施，其中11座於2020年後開設。市府並援引市主計長辦公室2025年的報告指出，78%的設施周邊地區在開設後出現傷人車禍增加；皇后區馬斯佩斯(Maspeth)兩座聯邦快遞及亞馬遜倉庫附近的車禍，分別增加53%及48%。

曼達尼指出，亞馬遜等大型企業雖未直接聘用部分司機，卻可決定配送路線、工作時間、制服及工作量配額，形成「控制工作、拒負責任」的模式。他稱提案是保障工人及街道安全的合理監管，紐約客不應以更危險的街道和更不穩定的工作補貼企業利潤。

亞馬遜發言人南特爾(Kelly A. Nantel)則稱，公司致力於在紐約創造職位、支持本地小企業並提供快速可靠的配送服務，但提案按現有版本通過，將威脅與亞馬遜合作的小型配送企業，以及這些公司逾5000名員工的生計，迫使亞馬遜考慮將配送設施移到五區以外。

由亞馬遜資助的「五區就業運動」(Five Borough Jobs Campaign)委託顧問公司AKRF進行的研究估計，提案可能令每件包裹的配送成本最多增加5.20元，相當於每戶家庭每年增加664元。反對提案的商業組織也稱，設施一旦搬到長島或新州，配送時間和運輸距離都可能增加。

亞馬遜支持的反對陣營還稱，末端配送設施約八成員工為少數族裔，83%居住在曼哈頓以外，因此失業風險可能集中在低收入及少數族裔社區。然而，卡班批評，大型企業長期躲在第三方承包商背後逃避責任，提案旨在結束這種做法。

精華 FAQ

  • 提案要求亞馬遜、FedEx等大型配送企業直接聘用末端配送設施的倉儲與司機人員，避免再把核心配送工作交由承包商處理，以降低外包規避責任的情況。

  • 設施須向市府申領執照並繳費，披露安全與勞權違規紀錄；同時要求提供安全訓練、提前通知解雇、保障反報復權益，違規嚴重者還可能被拒發或撤銷執照。

  • 亞馬遜認為新規會推高配送成本、威脅與其合作的5000多名員工生計，也可能迫使配送設施移出五區；反對方還估計每件包裹成本最多增5.20元。

曼達尼 亞馬遜 紐約市

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