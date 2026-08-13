華人導演新片「命館」 全球巡迴上映

黃依泓利用一個富有現實感的虛構故事，將在美移民所面臨之身不由己的宿命感以及精神拷問表達出來。圖為黃依泓。(製片方提供)

由華裔導演黃依泓(Exa Huang)指導的短片「命館」(Fortune House)近日在洛杉磯 作全球首映，並計畫進軍紐約亞洲電影節和翠貝卡電影節。「命館」以魔幻現實主義的敘事風格呈現移民 在美國所面臨的身不由己的宿命感，以及由此而生的精神拷問。

「命館」將時態設定在距今不遠的未來，當時的美國已將所有非本土出生的人全部定義為「非法移民」。身為外賣郎的華人 男性主角在洛杉磯街頭誤入一間麻將館，受到館內三名魔鬼的邀請，加入牌局。魔鬼向他許諾：如果能在牌桌上戰勝他們，主角便能獲得一張改變命運的綠卡。

黃依泓表示，之所以選擇這種虛構的方式去呈現這樣一個如今看來無比真實的故事，首要目的是希望改變移民故事中已顯落入俗套的、刻板的苦難敘事，因為那樣的敘事方式即使是出於共情，也難免會將「移民」這個身分標籤化，導致創作者和觀看者都不知不覺地忽視了人物的個體性，而這正是她作為藝術從業者所一直希望批判的。因此，她選擇了這樣一個架空歷史但現實感十足的角度展開她的故事。而故事所在的麻將館，更是被華人所熟悉、也對外族裔並不太陌生的場景。

影片使用「賭局」的意象，暗示移民之路的艱難和不確定性：賭贏，拿到代表特權的綠卡；賭輸，則要加入魔鬼的隊伍。黃依泓介紹，片中主角所代表的底層移民，沒錢、沒地位，沒有任何能與魔鬼對賭的籌碼。她想藉「加入魔鬼」的橋段表達的隱喻是，這些移民一旦輸掉賭局，將很可能變成自己不喜歡的人，多多少少出賣一部分靈魂。

據介紹，影片策畫於兩年前，當時移民的處境尚未如現在一樣困難。因此，黃依泓說，片中的「魔鬼」角色其實並未針對某些特定個人或組織。根據她最初的設計，「魔鬼」的所指其實是「過來人」，既代表一些曾經為了獲得綠卡而出賣過自己靈魂的人，也可以推得更廣，指代一些「上了車就關門」的先來者。「在這片土地上，幾乎所有人都是移民」，而欺負後來者的「先來者」的面孔又很廣泛，無法用一個單一膚色、種族的臉譜去代表，因此她便將其模糊化處理為「魔鬼」。

黃依泓透露，影片目前正在申請參與翠貝卡電影節和紐約亞洲電影節，將有望在今年晚些時候或明年與紐約觀眾見面。

華裔導演黃依泓(Exa Huang)主創的魔幻現實主義短片「命館」近日全美首映， 並計畫前往紐約參展。(影片海報，製片方提供)