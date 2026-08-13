台灣實驗音樂家楊惠鈞 「SQUEEKERS」布碌崙玩聲

演出中，楊惠鈞的指尖摩擦著Arbrasson的木頭表面，靠著掌心滲出的薄汗震動出聲音。(受訪者提供)

視聽室裡煙香裊裊，腳下是溫潤的絨毛地毯，暖意將空間染得祥和安寧。20多位聽眾緩步活絡著肢體，靜靜等待一場未知的音樂饗宴。這是「SQUEEKERS」，一場沒有樂譜、沒有既定流程的即興聲音演出，是由台灣實驗音樂家楊惠鈞(Huichun Yang)、電子音樂家Jake Sokolov-Gonzalez，以及舞者Andy Braddock三人，在布碌崙 (布魯克林 )共同打造的體驗。演出名稱「SQUEEKERS」，來自狀聲詞squeak(擠壓發聲)延伸出的自創字，也暗示這場演出的核心，即為三人將在沒有慣例可循的即興中，摸索出屬於自己的聲響。

演出中，楊惠鈞的指尖摩擦著Arbrasson的木頭表面，靠著掌心滲出的薄汗，一點一點震動出聲音。這件樂器沒有固定的音準可循，所有聲音的走向，取決於當下的濕度、力道、耐心，以及她如何與樂器建立關係。她坦言，演出前三人幾乎沒有進行所謂的排練，只針對氛圍達成簡單的共識。「我們三個人的目的都不一樣，但對我來說最重要的其實是stay in time，讓自己習慣演出中真空和偶爾沉默的時刻。」

即興音樂無標準答案

即興音樂沒有樂譜可以依循，也沒有標準答案。在音符與音符之間的空白裡，楊惠鈞必須睜開眼，與台下觀眾對視。眉眼之間的坦誠相見，硬生生打破了演出者與觀眾之間的藩籬。過去，她慣於在創作噪音音樂(noise music)時堆疊層層音牆，這一次，她卻讓演出中的空白與沈默自然發生，也放下想要震撼觀眾的念頭。她事後回想，才驚訝發現時間流逝得如此快速，那份滿足感，也比過去任何一次演出都更真實。

她回想，過去參與的演出多半是一張桌子、一支麥克風的配置，聚光燈打在身上，台下卻是一片黑，看不清觀眾的臉。這種話語權不對等的形式，加上必須在固定時間內完整呈現一場演出的壓力，反而使她感到焦慮。

相對地，她最珍惜的一次演出經驗，是2025年帶著20多位觀眾走進山林。沒有舞台，沒有高低之分，所有人圍坐在土地上。光腳踩在地面的觸感、彼此的呼吸與體溫、蟲鳴鳥叫，以及與樹木生靈之間的連結，讓她對萬物更多了一分敬畏。演出結束回到家，她發現螞蟻跟著泥土和樹葉，一路跟她回到現代的水泥公寓。這個帶點荒謬又可愛的畫面，成為那場演出留給她最深刻的餘韻，也讓她開始更留意生活裡這些微小卻真實的畫面。

如果說Arbrasson教會她如何與未知的木頭建立關係，那麼同樣由木頭削製而成的Daxophone，帶給她的則是另一種體驗。它所發出的震動，更像是生物從喉嚨深處發出的聲音，不再是她在主導、操控樂器，反倒像是樂器本身在引領她推進樂章。「它會讓我覺得自己好像喚醒了藏在深山裡的什麼東西，提醒都市人，其實我們和動植物是一樣同屬大自然的一部分」。

非音樂本科系出身

不過，並非音樂本科系出身的楊惠鈞走上這條路，更像是一段探詢內心世界的過程。當年，她隻身踏上來美國的旅程，進入羅德島設計學院數位媒體系就讀後，習慣按部就班學習方式的她卻踢到一塊巨大的鐵板。「每次交作業，老師都會問我們『What does this mean to you?』但我根本不知道藝術到底是什麼，沒有公式，我也沒有探索過自己的內心，讓我有一度找不到自己存在的意義」。

轉折發生在一次Programming Sound的課堂作業。她利用視覺化程式設計軟體MAX/MSP結合聲音與視覺的體驗，那次豁出去演出後所感受到的滿足，是一種與考試拿高分截然不同的成就感。那股感受，成為她走向實驗音樂創作的轉捩點。

如今，楊惠鈞早已習慣與未知的木頭和聲音共處，但她心裡還在尋找另一項未知，便是如何把這些年累積的創作，帶回屬於她的根「台灣」。

這幾年，她在美國累積的社群、合作對象、觀眾，大多是異地的臉孔。但想站上台灣舞台的念頭卻愈發強烈，她想面對台灣的觀眾與創作者，分享她用木頭、氣球、口簧琴摸索出來的聲音。隨著在美國生活的時間越長，她對「身為台灣人」這件事的感受，反而變得越來越清晰、越來越強烈，只是苦於還沒找到機會，把這些內心世界介紹給台灣的聽眾。「我其實很渴望從自己的創作方式，引導自己找到身分認同，很想用作品開啟跟台灣觀眾的話題，但這塊，目前在我心裡還是一個小小的問號」。

就像那台Arbrasson，唯有透過真實的接觸，才能與樂器建立關係；人與人之間的關係，或許也是如此。它不像一般樂器的製程，追求穩定一致的品質，而是需要時間、耐心，以及願意讓對方看見自己脆弱的一面，才能慢慢磨合出彼此都能聽懂的聲音。

台灣實驗音樂家楊惠鈞(Huichun Yang，左)、電子音樂家Jake Sokolov-Gonzalez(圖中)，以及舞者Andy Braddock(圖右)三人在布碌崙(布魯克林)共同打造演出「SQUEEKERS」。(受訪者提供)

由木頭削製而成的木片實驗樂器Daxophone，靠摩擦與震動發聲，沒有固定音準，全憑演奏者當下的手勢與力道決定聲音走向。(受訪者提供)