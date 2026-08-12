華埠松柏大廈 捐2警察工會各5000元

華埠松柏大廈支持執法人員，向兩警察工會遺孀及兒童基金捐萬元。(記者劉梓祁／攝影)

松柏大廈經濟發展公司(Chung Pak LDC)11日在曼哈頓華埠，向市警探工會(DEA Widows’ and Children’s Fund)和市警察工會(PBA Widows’ and Children’s Fund)的遺孀及兒童福利基金捐出共1萬元，援助因公殉職警員的家屬；兩個基金各獲5000元；這也是松柏連續第三年作出同類捐款。

松柏大廈經濟發展公司董事長伍文遂在捐款儀式上說，每一名殉職警員背後，都有一個生活從此改變的家庭；相關福利基金在家屬面對喪親之痛及經濟壓力時提供援助，所傳達的主要訊息，是「當一名警員未能平安回家，其家人不應被遺忘」。

「這不只是一筆捐款，更是我們表達感謝的一種方式。」伍文遂說，執法人員為維護城市安全作出犧牲，社區在感謝他們付出的同時，也應記住那些長期承受失去親人之痛的家庭。他希望捐款能讓殉職警員的遺屬知道，親人的付出仍被銘記，社區也沒有忘記他們。

伍文遂又提到，華埠一向重視鄰里互助，在家庭遭逢重大變故時伸出援手，也是維繫社區的重要一環。

市警探工會及市警察工會代表在儀式上感謝松柏連續三年的援助。他們指出，這些款項將用於照顧經歷重大喪親創傷的警員家庭，協助遺孀及子女面對生活與經濟上的困難。

市警察工會秘書George Winkler說，捐款能為遭受創傷性損失的家庭帶來實際幫助，並代表工會主席亨德利(Patrick Hendry)及理事會感謝松柏長期以來的支持。市警探工會副會長Nick Masi則稱，相關援助讓工會得以繼續照顧警員及其家人，也有助加深工會與華埠社區之間的聯繫。

五分局前局長、現曼哈頓南區警署督察陳韜(Tao Chen)出席捐款儀式；到場者還包括華人策劃協會(CPC)人瑞中心負責人伍寶玲等。