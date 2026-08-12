中華公所召開籌備會 商討慶祝雙十活動安排
紐約中華公所(CCBA)11日召開中華民國115年雙十國慶第一次籌備會議，決定10月10日當天的升旗、慶祝大會及愛國大遊行等部分安排；遊行將於下午4時30分由中華公所前出發，路線大致按往年安排，途經華埠多條主要街道。
會議由中華公所主席、雙十國慶籌備委員會主任委員伍銳賢主持，中華民國駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢公使、紐約華僑文教服務中心主任王怡如，以及皇后區和新澤西州雙十國慶籌委會代表等出席。
根據初步安排，10月10日下午1時30分將舉行升旗儀式，隨後前往國父孫中山銅像處獻花；下午2時舉行慶祝大會。美國國歌將由紐約華裔美國退伍軍人會主席黃建中領唱，中華民國國歌則由中華民國僑務顧問田麗美領唱。
愛國大遊行定於下午4時30分開始，由勿街(Mott St.)中華公所前出發，途經堅尼路(Canal St.)、且林士果(Chatham Square)、窩扶街(Worth St.)及茂比利街(Mulberry St.)等華埠主要街道。籌委會將向警方申請遊行許可證及巴士進入禁區許可，並邀請金龍隊、醒獅隊及各僑團參加；各團體也將陸續填報遊行隊伍名單，安排大、中、小型旗幟及隊伍次序。
伍銳賢表示，今年10月10日適逢周六，遊行可較平日提早至下午4時30分開始，有利更多僑團及民眾參加。他說，自己過去曾多次主持雙十國慶籌備工作，希望各界踴躍參與。
張麗賢表示，她派駐紐約以來已是第四年參與雙十國慶籌備會議，感謝紐約僑界長期支持相關活動。她說，相信在各團體合作下，今年活動將順利舉行。
王怡如表示，今年是她首次參加中華公所的雙十國慶籌備工作，紐約華僑文教服務中心將全力配合。皇后區籌委會秘書長周恕慧也表示，將動員區內僑團及社區人士參與華埠的升旗、慶祝大會和遊行。新澤西州雙十國慶籌備委員會主任委員林郁翠說，新州今年的升旗典禮預計於10月4日舉行，由當地中文學校承辦；籌委會也將鼓勵學生家長前往紐約參加活動。
籌委會並決定，自10月8日晚起在華埠各街道懸掛國旗；雙十當日晚間6時將舉行慶祝餐會，具體地點及部分節目安排仍待後續會議確認。此外，今年回國祝賀團將由伍銳賢擔任總領隊。
會議敲定10月10日當天的升旗儀式、慶祝大會與愛國大遊行初步規畫，也決定10月8日晚起在華埠懸掛國旗，晚間另辦慶祝餐會，細節待後續會議確認。 遊行訂於10月10日16時30分開始，從勿街的中華公所前出發，沿途經過堅尼路、且林士果、窩扶街及茂比利街等華埠主要街道，並向警方申請相關許可。 會議有駐紐約辦事處、華僑文教服務中心，以及皇后區、新澤西州籌委會代表出席；各方將動員僑團參加，並安排獻花、領唱、金龍隊、醒獅隊及回國祝賀團等活動。
精華 FAQ
會議敲定10月10日當天的升旗儀式、慶祝大會與愛國大遊行初步規畫，也決定10月8日晚起在華埠懸掛國旗，晚間另辦慶祝餐會，細節待後續會議確認。
遊行訂於10月10日16時30分開始，從勿街的中華公所前出發，沿途經過堅尼路、且林士果、窩扶街及茂比利街等華埠主要街道，並向警方申請相關許可。
會議有駐紐約辦事處、華僑文教服務中心，以及皇后區、新澤西州籌委會代表出席；各方將動員僑團參加，並安排獻花、領唱、金龍隊、醒獅隊及回國祝賀團等活動。
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