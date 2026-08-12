中華公所召開籌備會 商討慶祝雙十活動安排

紐約中華公所11日舉行中華民國115年雙十國慶首次籌備會，商討115年慶祝活動安排。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所(CCBA)11日召開中華民國 115年雙十國慶第一次籌備會議，決定10月10日當天的升旗、慶祝大會及愛國大遊行等部分安排；遊行將於下午4時30分由中華公所前出發，路線大致按往年安排，途經華埠 多條主要街道。

會議由中華公所主席、雙十國慶籌備委員會主任委員伍銳賢主持，中華民國駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢公使、紐約華僑文教服務中心主任王怡如，以及皇后區 和新澤西州雙十國慶籌委會代表等出席。

根據初步安排，10月10日下午1時30分將舉行升旗儀式，隨後前往國父孫中山銅像處獻花；下午2時舉行慶祝大會。美國國歌將由紐約華裔美國退伍軍人會主席黃建中領唱，中華民國國歌則由中華民國僑務顧問田麗美領唱。

愛國大遊行定於下午4時30分開始，由勿街(Mott St.)中華公所前出發，途經堅尼路(Canal St.)、且林士果(Chatham Square)、窩扶街(Worth St.)及茂比利街(Mulberry St.)等華埠主要街道。籌委會將向警方申請遊行許可證及巴士進入禁區許可，並邀請金龍隊、醒獅隊及各僑團參加；各團體也將陸續填報遊行隊伍名單，安排大、中、小型旗幟及隊伍次序。

伍銳賢表示，今年10月10日適逢周六，遊行可較平日提早至下午4時30分開始，有利更多僑團及民眾參加。他說，自己過去曾多次主持雙十國慶籌備工作，希望各界踴躍參與。

張麗賢表示，她派駐紐約以來已是第四年參與雙十國慶籌備會議，感謝紐約僑界長期支持相關活動。她說，相信在各團體合作下，今年活動將順利舉行。

王怡如表示，今年是她首次參加中華公所的雙十國慶籌備工作，紐約華僑文教服務中心將全力配合。皇后區籌委會秘書長周恕慧也表示，將動員區內僑團及社區人士參與華埠的升旗、慶祝大會和遊行。新澤西州雙十國慶籌備委員會主任委員林郁翠說，新州今年的升旗典禮預計於10月4日舉行，由當地中文學校承辦；籌委會也將鼓勵學生家長前往紐約參加活動。

籌委會並決定，自10月8日晚起在華埠各街道懸掛國旗；雙十當日晚間6時將舉行慶祝餐會，具體地點及部分節目安排仍待後續會議確認。此外，今年回國祝賀團將由伍銳賢擔任總領隊。