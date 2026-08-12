公校調查：家庭滿意度高 對教育總監支持率上升

紐約市公立學校(NYCPS)的調查顯示，家長對紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels，中)的支持度上升。(取自市長辦公室)

紐約市 公立學校(NYCPS)11日表示，學校系統第20屆年度學校調查取得總體積極的結果，超過87萬名學生、家庭和教育工作者參與其中，比去年增加2%。

這項自填式調查發現，教育工作者和家長對市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)給予了「強有力的支持」 。約77%的教師表示他們對薩謬思的領導能力「充滿信心」，72%的教師表示他們「非常信任他」。

市教育局 官員稱，受訪者中，72%校長表示對薩謬思的整體支持，包括他對學校資源、監督、課程和學生成績的態度，比上屆政府的支持率提高了兩個百分點。

薩謬思回應這項調查說，「身為校長，我非常重視為每一位學生提供安全溫馨的校園環境，學校調查是我們最重要的工具之一，因為它讓家庭、學生和教職員能夠直接參與學校的建設中來」。

調查顯示，96%的家庭對孩子在學年期間所接受的教育感到滿意。 97%的家庭表示他們在孩子所在的學校「感到受歡迎」，81%的家庭對孩子的膳食選擇感到滿意。

儘管收到了許多正面的回饋，紐約市公立學校系統仍面臨挑戰。就在這項調查發布的數日前，教育局公布了全州英語語言藝術(ELA)考試成績，結果顯示，今年達到全州最高兩個成績等級的學生比率下降了六個百分點。

今年只有約50%的學生在英語語言藝術(ELA)考試中達到最高等級3級或4級，低於2025年的56%。

薩謬思說，「這些結果提出了重要的問題，值得仔細、嚴謹地分析，以便我們能夠確保我們衡量的是學生正在學習的內容」。

紐約市公立學校系統(NYCPS)表示，調查中一個特別突出的亮點是FutureReadyNYC項目，該項目教授孩子們工作技能，並為他們從事熱門工作做好準備。

在參與該計畫的學校中，近80%的學生表示學校裡的成年人會教他們有關職業選擇的知識，而未參與該計畫的高中中，這一比率為75%。

教育官員表示，各校校長將利用調查數據結果來確定哪些領域可能需要額外的資源或投資。官員們還表示，調查結果還將有助於制定更廣泛的NYCPS優先事項，包括校園安全、學術嚴謹性和整合教育。