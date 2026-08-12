布碌崙貝瑞吉郵寄支票詐騙案增 居民當心

近期貝瑞吉郵寄支票詐騙案增多。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉的郵寄支票詐騙 近來增加，轄管該區的市警68分局為此在社區媒體張貼告示，告知居民支票詐騙的具體手段及防範的方法。

近日，一名貝瑞吉居民透露，他用位於77街交瑞吉大道(Ridge Blvd)附近的一個郵箱寄出了一張支票。這張支票最後被洗白，一個名叫Lisa Hoag的人通過手機應用程序兌現了這張支票。

警方稱，居民一般都用手寫支票，然後把支票郵寄出去，但罪犯會設法攔截這些支票，修改支票上的收款人姓名和金額，然後將款項存入自己的帳戶，據為己有。

為此，警方建議居民走進郵政 局，在櫃台上將裝有支票的信封交給郵局工作人員，而不是將信封投入路邊的郵箱。如果一定要往郵箱內投郵件，居民一定要查看信箱是否被做了手腳，比如投信口是否有有粘稠的膠水或膠紙，投信口旁邊是否有奇怪的裝置等。如果街口有藍色郵箱，居民不要在周五晚間、周末投入郵件，也不要讓信封在郵箱內過夜，因為郵件的等候時間會加長。警方還要求居民一旦發現可疑情況或行為，看到有人對郵箱做手腳，一定要立即報警。

不過，儘管警方要求居民到郵局寄支票，但一些貝瑞吉居民表示，他們一直在郵局寄郵件，但他們的支票還是被偷了。

近年郵件失竊和支票詐騙案屢有發生，而且數量激增。數據顯示，僅從2021年到2022年，支票詐騙的通報數字就從35萬起增至68萬起，幾乎翻了一番。美國郵件失竊案也同樣飆升，每年超過30萬起，其中高金額郵件的失竊案，從2010年的2200多起飆升至2023年的4萬9000多起。專家為此建議居民多使用電子支付。