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紐瓦克機場全新地面雷達落成 避免拉瓜地亞機場憾事重現

記者許君達／紐約報導
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紐瓦克機場全新的地面移動雷達落成並投入使用。該設備可全天候監測機場內地面交通動線...
紐瓦克機場全新的地面移動雷達落成並投入使用。該設備可全天候監測機場內地面交通動線，減少類似拉瓜地亞空難那樣的事故發生概率。(運輸部提供)

設置於紐瓦克自由機場的全新地面雷達(SMR)11日投入使用，該設備能克服天氣和能見度條件的不利影響，使管制員能更有效地組織機場內的地面交通動線，減少與今年拉瓜地亞機場跑道撞機空難類似的事故。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)和聯邦航空總署(FAA)署長貝德福德(Bryan Bedford)當日在紐瓦克機場共同為新設備揭幕。這套名為SMR-4的雷達能輔助機場管制員在任何天氣條件下追蹤跑道和滑行道上的飛機和車輛，使其作出更準確的指揮命令，以確保安全。這套設備投入使用後，將取代紐瓦克機場已使用了超過30年的舊雷達，也是全美第五套同型裝備。

自2025年以來，全美各大機場頻繁傳出因空管人力緊缺而發生險情甚至空難的報告。今年3月，紐約都會區的第三大機場拉瓜地亞機場發生一起正在降落的飛機與橫穿跑道的消防車相撞的事故，導致加拿大快運航空的正副飛行員遇難。經初步調查，事故原因可能與機場地面管制員指揮失誤有關。就在本起事故發生的五天前，紐瓦克機場亦曾發生一起險些導致兩機相撞的險情，當時兩架分別在垂直交叉跑道降落的飛機距離過近，一架阿拉斯加航空的737客機在接到指令後緊急拉起機頭，才以微弱的空間略過另一架貨機的頂部、避免了慘劇。當月略早時，一架在甘迺迪機場降落的台灣長榮航空班機也險些撞到另一架即將穿越跑道的飛機。

紐新航港局執行主任加西亞(Catherine Garcia)透露，這種旨在增加地面管制效率的設備將在2027年進駐拉瓜地亞機場、2028年進駐甘迺迪機場。

運輸部指出，紐瓦克機場在2025年夏季位列全美航班延誤最嚴重的機場，但經過一系列的系統升級和人力補充後，該機場今年在東北地區的準點率名列前茅。除新雷達外，紐瓦克機場已完成的技術升級還包括將90%的銅製導線更換為高速光纖，以及將飛行單從紙本向電子化過渡等。預計到2027年第三季前，紐瓦克機場還講安裝新型電子資訊顯示屏、語音交換機以及長程雷達。

根據國會去年通過的預算，運輸部門獲得125億元撥款，用於全面升級空中交通管制系統。據CBS報導，當局近期與一間波士頓的科技公司簽約，旨在開發能輔助空管的人工智慧(AI)系統。

精華 FAQ

  • 這套SMR-4地面雷達可在任何天氣與低能見度下，追蹤跑道與滑行道上的飛機及車輛，協助管制員更精準下達指令，降低地面碰撞與誤判風險。

  • 因為今年多地機場接連出現空管失誤與險情，紐瓦克本身也曾差點發生兩機相撞事件。新雷達可補強地面管制，避免類似拉瓜地亞機場的悲劇重演。

  • 紐新航港局表示，這類設備預計2027年進駐拉瓜地亞機場、2028年進駐甘迺迪機場；聯邦層級則將持續以125億元預算升級空管，並開發AI輔助系統。

紐瓦克機場 拉瓜地亞機場

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