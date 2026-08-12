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優格有益腸道 研究：可延緩老化

編譯周靜芝／綜合報導
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一項最新研究發現，每天食用僅需幾元的原味優格，在細胞層面上可能有助延緩甚至逆轉生...
一項最新研究發現，每天食用僅需幾元的原味優格，在細胞層面上可能有助延緩甚至逆轉生理老化。示意圖。(路透)

一項最新研究發現，每天食用僅需幾元的原味優格，在細胞層面上可能有助延緩甚至逆轉生理老化。

每日郵報報導，益生菌優格富含活菌，能維持腸道健康，並減輕發炎反應。這些益處源自益生菌與腸道微生物群間的相互作用，由各類微生物組成的腸道微生物群，對整體健康與長壽扮演著關鍵角色。

研究人員將兩組測試者進行對比：一組每天攝取略少於半杯的益生菌優格、接受飲食建議並進行運動；另一組則未改變飲食或生活方式。結果顯示，前者老化指標出現2%的增減。

雖然百分比看似微小，但這正是研究人員通常將其解讀為「生物年齡逆轉」而非僅是「暫停」的變化幅度。

食用優格者的體重也有所減輕，但單憑這點並不能解釋逆轉老化的現象。研究人員認為，代謝調節的改善、發炎的減輕及較佳的腸道功能，可能扮演關鍵因素。此外，先前的研究已指出，腸道細菌較多樣化的人，代謝健康與免疫功能可能較佳，兩者皆有助延長壽命。

這項為期12周的隨機對照試驗結果已發表於國際生物醫學期刊「Aging」，參與測試者為48名50至74歲間的日本超重男性。

儘管結果令人鼓舞，但研究人員謹慎指出，這是一項針對中年男性的小規模短期試驗，尚需更多研究來確認這些變化是否能持續，或能否轉化為更長壽、更健康的生活。

益生菌優格常被視為腸道健康的黃金標準，這絕非沒有道理，它是研究最為廣泛的發酵食品之一。與保健食品不同，優格以食物的形式提供益菌，提高它們通過消化道時的存活率。

特定菌株，例如本研究中使用的長雙歧桿菌BB536，已被證實能減輕發炎、改善消化功能並增強免疫反應。部分研究亦指出，定期食用優格有助於改善代謝健康，包括降低血壓及減少罹患第2型糖尿病的風險。

優格的另一項優點在於用途廣泛，既可直接食用，也可搭配各種健康食材，如新鮮莓果、低脂烤燕麥脆片，或加上少許蜂蜜。它也很適合用於製作果昔、作為酸奶油的替代品，或是作為沙拉醬與沾醬的基底。

這使得優格成為一種容易融入日常正餐與點心的食物，有助人們養成定期攝取的習慣。

然而，優格益處背後的科學依據，並不如某些行銷宣傳所暗示的那麼扎實。並非所有優格都具有同等功效。不同菌株的效果各異，許多市售優格所含的活菌數量不足以產生顯著影響，或是所含菌株尚未經過嚴格的人體測試。

關於優格與健康的許多研究屬於觀察性研究，雖然能顯示優格攝取與較佳健康之間的關聯，但無法證明因果關係。此外，儘管最新的短期試驗顯示表觀遺傳老化出現可測量的變化，但研究人員自己也提醒，這些發現僅屬探索性，仍需透過規模更大、時間更長的研究來驗證。

精華 FAQ

  • 研究發現，受試者每天攝取少量原味益生菌優格並配合飲食與運動後，老化指標出現2%的變化；研究人員認為，這種幅度可能代表生物年齡有逆轉跡象。

  • 研究推測，優格中的活菌可改善腸道微生物群，進而減輕發炎、促進代謝調節與腸道功能；這些變化可能共同影響免疫、健康與長壽相關表現。

  • 報導指出，這只是12周的小型隨機試驗，樣本只有48名50至74歲的日本超重男性，且不同優格菌株效果不一，因此還需要更大、較長期研究確認結果。

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