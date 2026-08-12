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紐約露天小吃市集 龍蝦捲驚艷食客

編譯尤寶琪／綜合報導
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龍蝦捲。示意圖。(Image by d_snake from Pixabay)
龍蝦捲。示意圖。(Image by d_snake from Pixabay)

美食部落客拍檔Devour Power帶著明確的目標，來到曼哈頓金融區的Smorgasburg美食市集，要找到全紐約最豐盛的海鮮拼盤Red Hook Lobster Pound。而這一海鮮拼盤的表現，遠超出Devour Power的預期。

Devour Power最新一期的「自選龍蝦捲」(choose your lobster roll)系列。這家店的海鮮料理被兩人形容為人間美味，每一道菜都比上一道更誘人。

首先上桌的，是熱騰騰的康乃狄克龍蝦捲。大塊鮮嫩多汁的新鮮龍蝦鉗肉，直接浸入一桶熱氣騰騰、金黃誘人的融化奶油中，完全浸透龍蝦肉；再把每一塊香甜酥軟的龍蝦肉，塞進烤得恰到好處的開口麵包裡；最後，撒上厚厚一層辣椒粉，再堆上一堆新鮮的蔥花。光是用看得就讓人垂涎欲滴。熱氣騰騰，奶油香濃，簡直完美。

如果你喜歡清爽的口感，這家餐廳的緬因龍蝦捲絕對值得一試。在溫暖的麵包裡鋪上一層清爽的生菜絲，堆上滿滿的奶油龍蝦沙拉，再淋上濃鬱的調味汁，最後撒上辣椒粉和新鮮的蔥花。這麵包裡塞的龍蝦肉的量，簡直令人難以置信。

或許你更想要來款能徹底顛覆味覺的餐點；那他們的龍蝦BLT捲絕對能將一切提升到一個全新的境界。在烤好的麵包中間擠上一條厚厚的煙燻辣椒蛋黃醬；接著放上新鮮的生菜、熟透的番茄片和厚厚的、超酥脆的培根條；然後，他們把滿滿一大堆新鮮的龍蝦沙拉堆在培根上。最後撒上辣椒粉和蔥花，就大功告成了。

鹹香酥脆的培根與鮮嫩甜美的龍蝦肉完美融合，帶來令人難以置信的味覺體驗。

精華 FAQ

  • 他們前往曼哈頓金融區的Smorgasburg美食市集，目標是品嚐並尋找被認為是全紐約最豐盛的海鮮拼盤，也就是Red Hook Lobster Pound的龍蝦料理。

  • 康乃狄克龍蝦捲主打熱騰騰的龍蝦鉗肉，先浸入融化奶油，再放進烤好的開口麵包，最後撒上辣椒粉與蔥花，濃郁香氣與口感都十分突出。

  • 龍蝦BLT捲把煙燻辣椒蛋黃醬、生菜、番茄、酥脆培根和大量龍蝦沙拉堆疊在一起，讓培根的鹹香與龍蝦的鮮甜交融，形成層次鮮明的豐富口感。

曼哈頓

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