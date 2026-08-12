「長島之聲」將再聚法拉盛 唱響中西樂韻

長島之聲合唱團(Sound of Long Island Chorus)將於8月15日(周六)在皇后區法拉盛公共圖書館舉行第七屆專場音樂會「唱響美好．和韻飛揚」。(主辦單位提供)

一群來自長島 、不同行業的華人 音樂愛好者，因為共同的歌唱夢想相聚，並將歌聲帶到紐約不同社區。長島之聲合唱團(Sound of Long Island Chorus)將於8月15日(周六)下午2時至3時30分，在皇后區法拉盛 公共圖書館舉行第七屆專場音樂會「唱響美好．和韻飛揚」，以合唱、歌舞聯唱、獨唱、情景表演及旗袍秀等多種形式，與社區觀眾分享音樂之美。

長島之聲合唱團成員來自長島地區，團員從事不同職業。多年來，合唱團堅持排練和演出，並積極參與春節、中秋節、龍舟節等社區文化活動，希望通過「以歌會友」，讓音樂成為連接人與人、溝通不同社區與文化的橋梁。

合唱團現任藝術總監周靈燕曾是中國的國家一級演員。在她的專業指導下，合唱團近年來不斷加強聲樂訓練和舞台表現，並積極走出長島，參與紐約地區各類文化活動，演出足跡曾延伸至紐約林肯中心Rose Theater、Symphony Space及Tilles Center等舞台。

主辦單位說，音樂會將由情景音樂劇《大運河》主題曲《大荳百米花生》及經典英文歌曲《Moon River》拉開序幕。隨後，中國歌曲歌舞聯唱將以《秧歌舞》《龍船調》《誰説女子不如男》《我的九寨》《達坂城的姑娘》《阿裡山的姑娘》等作品，串聯不同地域和民族的音樂色彩，讓觀眾在歌舞中感受中華文化的豐富多姿。

與中國歌曲相呼應，英文歌曲聯唱則包括《桑塔露琪亞》、融合芭蕾與美聲的《請別忘了我》以及《美麗的夢神》等作品。節目中還將穿插獨唱《望月》、情景劇歌曲《常回家看看》以及旗袍秀，使音樂、歌舞與中華服飾藝術相互交融。最後，合唱團將以非洲民歌《Siyahamba》和《思念》兩首大合唱為音樂會收尾。

這是長島之聲合唱團的第七屆專場音樂會，主辦單位表示，再次在法拉盛舉辦，是希望把來自長島社區的歌聲

帶給更多紐約華人觀眾。

音樂會將於8月15日下午2時在法拉盛公共圖書館(41-17 Main Street, Flushing, NY11355)舉行，至下午3時30分結束。更多信息可瀏覽長島之聲合唱團官方網站：https://soundoflongisland.org