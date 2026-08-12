台灣喜劇演員黃豪平 北美巡演9月啟程 9/20紐約開演

黃豪平。(記者林士傑／攝影)

2018年的曼哈頓 Comedy Cellar演出舞台上，20多個喜劇演員輪番端出自己的段子賣力演出。隨著時間過去，台下曲終人散，逾百觀眾逐漸離開，最終僅剩的六位觀眾中，便有「喜劇貴公子」之稱的台灣單口喜劇演員黃豪平的身影。人數並沒有勸退在台下默默欣賞的黃豪平，因為表演者們那股即使席間寥寥無幾也絲毫不受影響，甚至利用機會跟觀者近距離互動的熱情，深深地感染身為同行的他。

而時過境遷，他將攜自己暌違兩年的全新專場「只是喜劇演員」踏上北美的「圓夢之旅」，不僅呼應他曾出版過的書「不只是喜劇演員」，更濃縮自己歷經親友生老病死的體悟、申請赴美簽證所遇到的重重困難，透過人類相通的情感連結與生活經驗，讓觀眾能在玩笑中含淚前行。

●「私密性」是最大亮點

本次美國巡演的最大場地僅能容納200至300人，甚至有的城市只有150個座位，遠不及他兩年前在台灣舉辦的的千人大場，讓「私密」一詞成為黃豪平為這次專場下的第一個關鍵字。他坦言，這次不打算把演出內容完整放上網路，只為把最深刻的獨家內容攤在這場期間限定的體驗中。

第二個關鍵字則是「荒謬」。此次演出濃縮他兩年來經歷的種種，台上無數的歡笑，背後隱藏的卻是走過現實與網路風波的苦楚。他形容這是一場「內心的剖析」，希望觀眾透過笑話理解他是誰、他所領悟到的想法，以及笑中帶淚的荒誕現實。

至於第三個關鍵字「沒有下次」，帶著雙關的意味。黃豪平玩味，他並非想要情緒勒索觀眾，「但也有可能講完被美國政府取消簽證、禁止入境？也不是沒有可能。」不過另一層含義更為深刻，因為在這次專場巡迴之後，他預計休息一段時間。若說笑點源自生活階段的轉變，作為喜劇演員的他，也需要去好好感受生活、梳理感受，才能將其揉和成新的哏。

「其實所有的喜劇的人都有同樣的狀況，當我們剛入行的時候，我們有很多東西要跟這個世界分享，當我們越講越多內容，慢慢表達完之後，我們到後面會越來越沒有東西，所以我們會積極地去體會一些新領域，才有機會能夠產生新的素材。」

但如何將內心的痛苦「挖」出來給觀眾呢？這看似消費苦難的咀嚼，實則是喜劇演員的日常修煉。

「我們這些喜劇演員講真的蠻犯賤的，我們長久下來遇到不開心的事情，一開始難過，接著就會覺得這件事情，我要怎麼寫成段子？因為我們很不甘心，當遇到這些悲劇的時候，我們就只能向悲劇投降。但既然都遇到了，如果能寫成段子，還能夠用這個東西賣錢，何樂而不為？」

他引述卡米地喜劇俱樂部創始人張碩修(Social)曾說的一句話作結，「能夠找到笑話的核心、把它寫出來，就能打敗悲劇。」

●跨越國界的語言

儘管海外觀眾背景多元，黃豪平此行仍以中文為主要表演語言，溝通對象也鎖定在地華人社群。「如果你是只會講英文的人來聽，我可能沒有把握能說服你」，不過他提到，專場中有一段音樂橋段，能讓所有的無論語種的觀眾都能融入，不需要聽懂中文歌詞，也能透過旋律與情緒被打動。

這首歌正是本次專場他下足重本的投資，黃豪平找來今年台北戲劇獎「傑出創作獎」得主親自作詞作曲，光是音樂製作費就花了台幣10幾萬元。他形容，這首歌讓一名工讀生看完台北場後意猶未盡，甚至特地南下高雄，只為了再聽一次。「我覺得大家聽完不會後悔，而且這也是我想透過音樂與喜劇去告訴大家的事情。」

籌備這趟巡演的過程中有辛苦、有疲憊、有財損，但也有來自遠方的暖意。黃豪平在社群網路上公布演出消息後，收到超乎預期的熱情回應。僅詢問紐約、舊金山有什麼好玩的地方、哪裡訂房比較划算，他就收到海外華人的大量訊息，多到他笑說「給我半年都逛不完」。「我覺得在海外，大家彼此照顧彼此，我去是懷著感恩的心。其實光是飯店和支出扣一扣真的沒賺多少，可是我很想要去見見那些長期在海外的人，然後把我的表演帶給大家，就是想跟大家說聲，謝謝。」

●回饋海外社群暖意

為了回饋海外的觀眾，黃豪平也趁勢推出巡演的贈獎活動，只要在8月20日前於社群平台曬出購票證明，即可在演出當天獲得他從台灣特別帶來的禮物。不過，雖然催票要緊，但黃豪平仍然希望真誠相待，作為喜劇演員，他努力接觸對這個藝術形式有興趣的人，但他終究無法強迫每個人喜歡他的熱忱，唯一能做的，便只有努力打磨技藝，讓所有無論獨自一人前來，或是呼朋引伴的觀者，都能賓主盡歡地參與他的人生故事。

「觀眾可以放心走進劇場，因為我不認為這是一個會讓你丟臉的表演，而是一個可以讓你驕傲地帶朋友進來看，讓大家感覺到幽默感的演出。」

目前黃豪平「只是個喜劇演員」北美巡迴演出已全面開售，並將在9月20日下午3時在紐約曼哈頓中城的The Theater Center表演。欲參與的觀眾可至linkgoods.com/smaljohn網頁購票，一同加入黃豪平的圓夢旅程。

單口喜劇演員黃豪平將於9月攜全新專場「只是喜劇演員」登陸北美，展開五個城市的巡迴。紐約場將於9月20日展開。(主辦方提供)