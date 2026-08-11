華裔藝術家常貴瑞媤 「時光之窗」 登林肯中心演繹家族傳承

圖為常貴瑞媤(左)在「研究相聲泰斗常寶霆藝術生涯」研討會上發言。(本報檔案照片)

AI摘要 文章摘要整理： 華裔藝術家常貴瑞媤在林肯中心演出《時光之窗》，以自身家族傳承與成長故事結合多元藝術形式，向國際觀眾傳遞中國文化與真誠表達的力量。

在曼哈頓 林肯中心近期舉辦的大型文化藝術活動「城市之夏藝術節」中，華裔 藝術家常貴瑞媤受邀在David Geffen Hall演出原創舞台作品「時光之窗」(Magic Window)，向來自世界各地的觀眾講述一個中國藝術世家薪火相傳的真實故事。

「時光之窗」是常貴瑞媤自編、自導、自演的作品，改編自她原創的兒童繪本「小龍金金」(Jin Jin the Dragon)，作品融合戲劇、電影敘事、木偶、魔術、音樂和互動表演等多種藝術形式；通過一扇「時光之窗」，常貴瑞媤帶領觀眾穿越時間，回到她成長的中國，走進一個藝術世家的真實生活，感受藝術如何塑造人生。

作品以一個小女孩的成長為主線，展現了常氏家族的藝術啟蒙和家庭傳承，以及對夢想與藝術創作始終如一的堅持；整部作品既充滿童真與想像力，又融入真實的人生經歷，讓不同文化背景的觀眾都能產生情感共鳴。

談及創作「時光之窗」的初衷，常貴瑞媤表示希望通過自己真實的成長故事，讓全球觀眾了解中國文化，並感受到真誠的藝術表達能夠跨越語言、文化與國界；她始終相信，真正能夠連結不同文化的不只是語言，而是藝術表達。

常貴瑞媤出生於中國著名的常氏相聲世家，她的父親常寶霆是中國相聲藝術大師，為中國曲藝藝術的發展做出過重要貢獻，其珍貴藝術檔案現永久收藏於紐約林肯中心，成為中國傳統表演藝術走向國際的重要見證。

常貴瑞媤也曾出演享譽國際的經典電影「喜福會」(The Joy Luck Club)，也是電影導演、編劇、演員、兒童文學作家及媒介舞台藝術創作者；她畢業於紐約視覺藝術學院(SVA)電影導演專業，目前也正在籌備自己的首部長篇故事電影。