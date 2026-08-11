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台藝術家周巧其 將科學數據轉化成數位藝術 用AI在紐約重現森林

記者許君達／紐約報導
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台灣藝術家周巧其擁有生物學科班背景，她將硬核的海量科學數據，透過最新AI技術轉化...
台灣藝術家周巧其擁有生物學科班背景，她將硬核的海量科學數據，透過最新AI技術轉化為可視化藝術，以啟發觀眾對人與自然關係的思考。(記者許君達／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣藝術家周巧其在紐約展出結合AI與MR的作品，將百年森林科學數據轉化為可互動的數位藝術，讓觀眾重新感受自然生境。

台灣跨界藝術家周巧其近日在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「共棲地：生態與藝術的共同實踐」展覽及講座。她的作品利用AI可視化技術，將自然科學研究數據轉化成可供體認和感知的數位藝術，以調動觀眾對於自然生境的感性認識、引導其重新思考人與自然之間的關係。

本次活動為駐紐約台北文化中心所主辦之「紐文35周年」系列文化活動的第四場，展覽設在曼哈頓的紐約經文處大樓內，包括一個由巨石模型構成的裝置和一個互動體驗區。「共棲地」由周巧其與哥倫比亞大學教授Maria Uriarte合作完成，該作品為可視化互動MR作品，觀眾須戴上專用的眼罩，按照指令去移動身體、「觸摸」和「感知」眼罩內呈現出的波多黎各森林。

周巧其曾在台灣獲得生物學博士學位，此後卻轉行從事藝術行業，但她也並未完全放棄學術背景，而是嘗試用藝術的形式呈現科學。「共棲地」作品源於周巧其2024年的一次波多黎各之旅，她在走訪一個位於深林深處的科學考察站時，觀看了站內積累了超過100年的生物與生態環境觀測數據。這些數據為研究者呈現出了這片森林最真實的樣貌，但身為藝術家的周巧其在面對海量枯燥的數據時，思考的問題是「如何讓它們更友好地呈現在普通人面前」。

基於這一思考，她嘗試用當時全新出現的「三維高斯潑濺」技術，在基於森林資料圖像和數據的AI深度演算後、建構一套可視化的3D模型，讓這片森林用「觀看者看得懂」的方式呈現出來。這種方式能忠實地記載林下生物圈層的細節，而且讓觀眾不僅看到靜態的森林景觀，同時通過觸摸等肢體動作調取可視化數據，直觀了解該地的溫度、濕度、粒子密度等資訊。

周巧其表示，在波多黎各的嘗試成功後，她下一步希望回到台灣的森林中繼續這項嘗試。不過，蒐集海量數據將是她面臨的最大難題，因為波多黎各的科學考察已經進行了超過一個世紀，各種數據和紀錄都是現成的，然而在台灣，她需要從頭開始。

圖為觀眾戴上特質眼罩體驗周巧其的MR作品。(Boyu Huang／攝影，駐紐約台...
圖為觀眾戴上特質眼罩體驗周巧其的MR作品。(Boyu Huang／攝影，駐紐約台北文化中心提供)

精華 FAQ

  • 她希望用AI可視化技術把艱深的自然科學數據轉成一般人能理解、能感受的藝術形式，藉此喚起觀眾對森林生境的情感連結，並重新思考人與自然的關係。

  • 觀眾需戴上專用眼罩，依指令移動身體並進行觸摸等動作，從而在互動MR場景中「感知」波多黎各森林，同時調取溫度、濕度與粒子密度等資訊。

  • 她下一步希望回到台灣的森林延續這項嘗試，但最大難題是資料蒐集，因為波多黎各已有超過100年的現成研究數據，而台灣需要從頭建立完整資料。

哥倫比亞大學 曼哈頓

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