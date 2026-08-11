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布碌崙綠點影展 百部電影跨國交流 台灣3作品入選

記者馬璿／紐約報導
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第15屆布碌崙(布魯克林)綠點影展(Greenpoint Film Festiv...
第15屆布碌崙(布魯克林)綠點影展(Greenpoint Film Festival)於本月初揭開序幕。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

第15屆布碌崙綠點影展以「不受拘束」為題，集結百餘部作品並安排座談交流，台灣共有3部短片入選，凸顯影展作為國際創作與產業平台的角色。

第15屆布碌崙(布魯克林)綠點影展(Greenpoint Film Festival)於本月初揭開序幕，除集結超過百部來自世界各地的短片、長片與動畫片，主辦方亦透過座談拉近國際影人之間的距離，讓影展不僅只是視覺的享受，更能成為產業交流的平台。

本屆影展主題設定為「不受拘束」(Unbound)，希望藉此讓缺乏發聲機會的創作者有機會展現作品。活動則是將從5日至9日起在Green街259號輪番播映，且每日將有不同主題的講座。

今年共有三部台灣作品入選，包括導演溫景輝(Wan Kin-fai)自編自導的金馬獎最佳劇情短片「A面：我的一天」(Side A: A Summer Day)，描述男孩阿飛在暑假最後一天的故事。

另一部作品則是導演侯旻均(Min-chun Hou)執導的動畫短片「Darling This Was Hard」，以羊毛氈停格動畫手法描述一場懷念逝去愛情的過程。

最後一部為由導演施文翰(Philip Wen-han Shih)執導的劇情短片「天茶之味」(The Taste of Tea)，藉由茶連結記憶、哀傷，並逐漸認識自己從未真正了解的家人。

影展製作人兼Rolling studio副導葉凌卉便表示，適逢15周年，除了擴大選片範圍外，也在座談下足苦心，將講座主題聚焦在適合產業各個面向的內容，讓無論是資深前輩或是新進影人都能有所收穫。「製作一部影像作品本身沒有一定的答案，但我們希望讓大家能透過分享找到適合自己的作法。」

她也談到，由於近年科技、社會形態、政治都將對產業生態產生影響，讓國際影人之間的交流變得更加重要。部分國家因補助緊縮而改變許多作品的製作策略，但在綠點影展中，這些創作者可以和曾遇過類似瓶頸的同行分享，藉此獲得更多元的啟發。

她鼓勵影人能保持著開放的心態來面對這些交流，「因為拍片，尤其是獨立影片，本身就是一個很原生、很自然的過程，不只是對我們主辦方來說，對所有來參加的人都是，帶著你的想法和作品來交流，你永遠不知道會遇到什麼事、碰到什麼人。我們希望這個影展可以成為一個社群，未來帶著更多的作品回來分享。」

第15屆布碌崙(布魯克林)綠點影展(Greenpoint Film Festiv...
第15屆布碌崙(布魯克林)綠點影展(Greenpoint Film Festival)於本月初揭開序幕。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 本屆影展主題為「不受拘束」(Unbound)，於5日至9日在Green街259號放映超過百部作品，並搭配每日不同主題的講座，讓觀影與產業交流同步進行。

  • 入選作品包括溫景輝的劇情短片「A面：我的一天」、侯旻均的動畫短片「Darling This Was Hard」，以及施文翰執導的劇情短片「天茶之味」，類型涵蓋劇情與動畫。

  • 製作人葉凌卉認為，科技、社會與政治都在改變影視產業，跨國交流更重要；影展希望透過座談與分享，讓面臨補助緊縮等困境的創作者彼此借鏡，找到更適合自己的拍片方式。

布碌崙 布魯克林

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