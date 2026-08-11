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親子賞劇買一送一 紐約百老匯「兒童之夜」8月25日回歸

記者顏嘉瑩／紐約報導
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「百老匯兒童之夜」將於本月25日登場，凡買一張全價成人票，即可免費帶一名18歲及...
「百老匯兒童之夜」將於本月25日登場，凡買一張全價成人票，即可免費帶一名18歲及以下的兒童入場觀劇。(取自Playbill Store官網)

AI摘要

文章摘要整理：

百老匯聯盟主辦的「兒童之夜」8月25日登場，買1張全價成人票即可免費帶1名18歲以下兒童看劇，並享餐飲與景點折扣。

帶全家大小看一場百老匯音樂劇往往價格不菲，不過年度最划算的賞劇優惠活動即將回歸。由百老匯聯盟(The Broadway League)主辦的「百老匯兒童之夜」(Kids' Night on Broadway)將於本月25日(周二)登場，屆時共有21部熱門劇目參與，凡買一張全價成人票，即可免費帶一名18歲及以下的兒童入場觀劇。

今年參與活動的知名劇目陣容堅強，包括「魔法壞女巫」(Wicked)、「冥府之路」(Hadestown)、「獅子王」(Lion King)、「阿拉丁」(Aladdin)、「怪奇物語」(Stranger Things: The First Shadow)、「哈利波特：被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)及「也許快樂的結局」(Maybe Happy Ending)等等。

部分劇目的活動時間略有不同，如「大亨小傳」(The Great Gatsby)與「六位王后」(Six: The Musical)兩部音樂劇，其兒童之夜活動將至26日(周三)舉行。

雖然門票目前尚未開賣，但民眾可先免費註冊加入「百老匯影迷俱樂部」(Broadway Fan Club)，便能在開賣的第一時間收到通知，註冊地址為www.kidsnightonbroadway.com。

這項優惠不僅限於劇場舞台。在 25日活動當天，持有「兒童之夜」門票的觀眾還可在劇場附近的15家指定餐廳享有特別折扣，許多餐廳更推出「點成人主餐即免費贈送兒童餐」的優惠。參與餐館包括Carmine's、Schnipper's等；此外，百老匯博物館(Museum of Broadway)與洛克斐勒中心觀景台(Top of the Rock)亦提供專屬折扣優惠。

百老匯聯盟總裁拉克絲(Jason Laks)表示，「兒童之夜」為許多家庭帶來了聚在一起體驗現場戲劇魅力的寶貴機會，「是我們最喜愛的傳統之一」。

「兒童之夜」自1996年創辦至今，累計已送出超過38萬6000張免費兒童門票。主辦單位也特別提醒家長，在訂票前務必先確認各劇目的建議觀賞年齡，並非每部作品都適合年幼的小朋友觀賞。

精華 FAQ

  • 活動於本月25日回歸，買1張全價成人票即可免費帶1名18歲及以下兒童入場觀劇，讓家庭能以較低成本欣賞百老匯音樂劇。

  • 參與陣容包括Wicked、Hadestown、獅子王、阿拉丁、Stranger Things: The First Shadow、Harry Potter and the Cursed Child與Maybe Happy Ending等，共21部劇目。

  • 當天持「兒童之夜」門票可在劇場附近15家指定餐廳享折扣，部分餐廳還有點成人主餐送兒童餐，另可享百老匯博物館與Top of the Rock專屬優惠。

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