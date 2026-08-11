貼偽造年檢貼紙 紐約州警查出男駕照已吊銷
紐約州警方最近在霍默鎮(Homer)的一次交通攔截中發現了偽造的車輛年檢貼紙。州警為此警告居民，千萬不要試圖用假年檢貼紙蒙混過關，這也是為了駕駛自身的安全。
8月6日，一名州警在霍默鎮的81號洲際公路上進行交通執法時，發現一輛2013款斯巴魯力獅(Subaru Legacy)違反了交通法規，於是將其攔停。州警很快發現這輛車的年檢有問題。經過查閱紐約州車輛管理局的紀錄，發現這輛斯巴魯車的年檢實際上在2024年已經過期了。州警仔細查看了貼在斯巴魯車上的年檢貼紙，確認其無效，那是一張偽造的年檢貼紙。
使用偽造貼紙並不是這名駕駛唯一的麻煩。州警在調查過程中發現，這名駕駛的駕照已被吊銷。這名駕駛被確認是來自雪城(Syracuse)的32歲的迪利(Otis Lavon Tillie)。他因為偽造車輛檢驗合格證和二級加重無證駕駛被開具交通罰單，這兩項罪名均為輕罪。他的斯巴魯車也被扣押。
州警為此公布了一張照片，照片中並排擺放著兩張年檢貼紙。一張是真的，另一張是在攔停這輛斯巴魯時從車上沒收的。左邊的貼紙是假的。右邊的貼紙是真的。州警還在照片下配了文字：「別想蒙混過關，我們會查清楚」。
按照紐約州的法律規定，車輛擁有者必須每年在有執照的汽車修理廠為車輛做年檢。年度年檢會檢查車輛的各個零件，包括車燈、輪胎、煞車等等。如果車輛通過年檢，車主需支付21元的年檢費；如果未通過，車主必須先修復所有問題，才能獲得新的年檢貼紙。
警方在霍默鎮攔查一輛2013年款斯巴魯力獅時，發現車輛年檢貼紙疑似偽造。進一步查詢車輛管理局紀錄後，確認該車年檢已過期，貼紙屬無效偽造品。 駕駛是來自雪城的32歲男子迪利，警方查出他的駕照已被吊銷。他因此被開具偽造車輛檢驗合格證與二級加重無證駕駛兩項輕罪交通罰單。 警方除向駕駛開罰外，也將涉案斯巴魯扣押，並公布真假年檢貼紙對照照片，提醒民眾不要試圖以假貼紙蒙混過關，否則不只違法，也危及行車安全。
精華 FAQ
警方在霍默鎮攔查一輛2013年款斯巴魯力獅時，發現車輛年檢貼紙疑似偽造。進一步查詢車輛管理局紀錄後，確認該車年檢已過期，貼紙屬無效偽造品。
駕駛是來自雪城的32歲男子迪利，警方查出他的駕照已被吊銷。他因此被開具偽造車輛檢驗合格證與二級加重無證駕駛兩項輕罪交通罰單。
警方除向駕駛開罰外，也將涉案斯巴魯扣押，並公布真假年檢貼紙對照照片，提醒民眾不要試圖以假貼紙蒙混過關，否則不只違法，也危及行車安全。
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