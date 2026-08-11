自由女神像旁翻船母女亡 家中尚有6歲兒

紐約港自由女神像附近致命翻船事故，造成紐約皇后區大學點(College Point)27歲母親桑切斯(Sara Sanchez)及五個月大女兒加西亞(Antonella Garcia)死亡，他們還有一位六歲兒子。桑切斯的丈夫安德烈斯·加西亞(Andres Garcia)的雇主及同事隨後在GoFundMe發起募款，希望協助父子度過接下來的生活。(GoFundMe)

紐約港自由女神像附近致命翻船事故有新進展，涉嫌造成紐約皇后區 大學點(College Point)27歲母親桑切斯(Sara Sanchez)及五個月大女兒加西亞(Antonella Garcia)死亡的船隻操作者赫南德茲(Manuel Hernandez)及該起案件，已由聯邦檢方接手。46歲的赫南德茲在布碌崙 邁蒙尼德斯醫療中心(Maimonides Medical Center)接受治療後被移交聯邦當局羈押，最新消息指他已面臨聯邦指控，將於10日下午3時在曼哈頓 聯邦法院過堂。

據報導，桑切斯的丈夫安德烈斯·加西亞(Andres Garcia)事發時也在船上，夫妻兩人除五個月大的女兒外，還育有一名六歲兒子薩爾瓦多(Salvador)，男童當晚並未隨船出行。如今，加西亞在失去妻子及幼女後，還要獨自照顧兒子。他們的鄰居表示，桑切斯和女兒約兩個月前才搬到大學點社區，「她真的是一個很好的人」。

加西亞的雇主及同事隨後在GoFundMe發起募款，希望協助父子度過接下來的生活。募款由Il Punto餐廳及Marco LaGuardia酒店共同發起，加西亞在Marco LaGuardia酒店擔任早餐部經理，並在Il Punto餐廳任職；募款將用於母女的葬禮及追思費用、加西亞請假期間的收入損失、日常生活開支，以及照顧薩爾瓦多等費用。

事故發生於8日晚約10時25分，一艘載有14人的小型動力船在自由島(Liberty Island)附近、自由女神像外海翻覆，事故發生後，船上所有人都落水，包括母女、船長，以及另外六名20歲至45歲的女子和五名29歲至58歲的男子。桑切斯與五個月大的女兒被救起時情況危急，送往醫院後宣告不治，其餘12人獲救。

赫南德茲事發後原由市警拘捕，並被提出13項魯莽危害罪(reckless endangerment)。隨著聯邦檢方接手調查，這13項地方層級指控目前不再繼續推進；聯邦調查人員正在釐清船隻是否搭載超過允許人數，以及赫南德茲是否涉嫌經營非法包船業務。

根據網路上的船隻資料，這艘船一般可容納約10人。不過紐約郵報引述知情人士指出，考慮到致命事故發生的水域環境，當時這艘船不應搭載超過五名乘客。