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公校砸450億學生成績仍差 95%民眾要求改善或削減教育開支

編譯馬雯婷／綜合報導
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紐約市公立學校2026學年度預算已膨脹至450億元，換算下來，每名學生的教育支出...
紐約市公立學校2026學年度預算已膨脹至450億元，換算下來，每名學生的教育支出約達5萬3000元，高於美國其他任何地方。(路透)

紐約人幾乎什麼事情都很難達成共識，但有一件事例外：他們都對這座城市高支出、低成效的公立學校體系感到不滿。

「紐約郵報」引述非營利、致力於推動政府良善治理的智庫「帝國中心」(Empire Center)公布的民調指出，高達95%的紐約市居民認為，紐約市公立學校需要改善數學與閱讀成績，或降低教育支出。

更令人意外的是，只有3%的紐約市居民認為，目前的公立學校表現令人滿意，並主張維持現狀。

換句話說，紐約人幾乎一致地給了市公立學校一張「不及格」的成績單。

智庫總裁西雷納斯(Zilvenas Silenas)說，「我從來沒有看過如此廣泛、如此強烈地譴責一切照舊的情況」。

調查顯示，高達91%的受訪者認為，紐約市教育局(DOE)需要改善學生的閱讀與數學成績。這也凸顯出紐約市目前正面臨嚴峻的閱讀與數學能力危機。

紐約州教育廳本周公布的2025–26年英語語文藝術(English Language Arts, ELA)測驗數據顯示，全州小學生中，只有48%達到閱讀能力標準，低於前一年的53%，結果令人擔憂。

紐約市的情況略有改善，約有56%的學生通過閱讀測驗，比前一年增加7個百分點。

這項民調於7月6日至8日進行，共訪問600名可能參加2026年紐約州大選的選民。

調查同時顯示，民眾對教育局不斷攀升的高額支出也普遍感到不滿。其中35%的受訪者認為，紐約市公立學校體系需要「勒緊褲帶」，削減開支。

紐約市公立學校2026學年度預算已膨脹至450億元，換算下來，每名學生的教育支出約達5萬3000元，高於美國其他任何地方。

紐約人對教育體系的不滿相當集中：60%的受訪者認為，紐約市公立學校需要改善考試成績；31%認為學校既需要改善成績，也需要降低支出；4%認為教育局只需要降低支出。也就是說，絕大多數紐約人都認為，公立學校首先必須拿出更好的教育成果，同時控制不斷上升的成本。

自新冠疫情以來，紐約市教育局所管轄的公立學校學生人數大幅下降。如今，公立學校教室裡的學生人數比五年前少了12.2%。

在2024–2025學年度，超過40%的紐約市學生未能通過州政府的閱讀與數學測驗。儘管如此，整體成績較前一年略有改善。

換言之，紐約市公立學校如今面對的是一個雙重困境：學生人數持續下降，但教育支出卻居高不下；與此同時，學生的學業表現仍未達到多數家長與納稅人的期待。

紐約市的結果，也反映出紐約州各地對公立教育更廣泛的不滿。

在整個紐約州，只有4%的受訪者對州政府的公立學校體系表示滿意；相反地，47%的人認為州內公立學校需要改善閱讀與數學成績。

對教育支出的不滿同樣普遍。

調查中有47%的受訪者表示，學校需要把重點放在降低成本上。其中：41%認為學校應該「降低成本，同時改善考試成績」；6%認為學校只需要「降低成本」。

這些數字反映出一個相當清晰的共識：紐約人並不是單純要求公立學校「花少一點錢」，而是要求教育體系證明，高昂的公共支出確實能轉化為更好的教育成果。

精華 FAQ

  • 民調顯示，95%的紐約市居民認為公立學校不是要提升閱讀與數學成績，就是應該削減教育支出；只有3%滿意現狀。

  • 紐約市公校2026學年度預算達450億元，每名學生約花5萬3000元，但閱讀與數學成績仍不理想，超過40%學生未通過州測驗。

  • 在整個紐約州，只有4%受訪者滿意公校體系，47%要求改善閱讀與數學成績，另有47%認為應降低成本，顯示改革與控費都是主流期待。

紐約州 民調 紐約市

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