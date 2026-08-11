報告：紐約市私企平均年薪12.9萬 全美居前 企業成本仍高

紐約市2025年私營部門的平均年薪達12萬9030元，位居全美前列。但另一方面，儘管增幅尚可，紐約市企業仍須承受高昂營運支出。(記者唐典偉／攝影)

紐約州 主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)辦公室發布報告指出，紐約市 2025年私營部門的平均年薪達12萬9030元，位居全美前列。但另一方面，儘管增幅尚可，紐約市企業仍須承受高昂營運支出。

報告顯示，紐約市私營部門平均年薪在2025年達12萬9030元，較2015年增加44.7%。扣除通貨膨脹因素後，紐約市平均薪資實質增長6.5%，低於全國同期的10.1%，顯示紐約市的薪資通膨速度，低於其他一些快速成長地區。

若以人口最多的14個大都會區比較，根據報告，2025年，紐約-紐瓦克-澤西市(New York-Newark-Jersey City)都會區私營部門平均年薪為10萬6110元，位居第三，僅次於舊金山-奧克蘭-佛利蒙(San Francisco-Oakland-Fremont)的15萬910元，以及波士頓 -劍橋-牛頓(Boston-Cambridge-Newton)的11萬70元。紐約都會區平均年薪較2015年的7萬4720元上漲42%，但漲幅低於全美同期49.6%，若扣除通膨，十年間實質薪資僅增長4.5%，也明顯低於全美10.1%的增幅。

若以中位數換算，2025年，紐約-紐瓦克-澤西市的私企部門中位數年薪則為6萬1430元，較十年前增長39.3%，位列全國第四。

另一方面，紐約市企業仍須承受高昂營運支出。報告顯示，2025年紐約市商業辦公室平均招租價格達每平方呎73.19元，全美最高，零售空間平均租金則為每平方呎52.45元，超過全國平均兩倍，工業空間平均招租價格達28.07元，同樣居主要市場之冠。但與許多其他競爭市場相比，近年的租金增幅相對溫和。

在員工福利方面，2025年紐約都會區雇主平均每名員工每工作一小時須支付17.74元福利，高於全國平均13.49元，其中醫療保險仍是增長最快的支出之一。

報告指出，儘管成本居高不下，但紐約市龐大的人才庫、資本、消費市場及產業聚集效應，仍持續吸引企業及創業者。未來若能進一步控制能源、醫療及稅務成本，將有助維持紐約市長期競爭力，並讓不同規模企業繼續投資及創造就業。