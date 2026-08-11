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產婦孕期内打疫苗 市衛生局力挺

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約州、市衛生當局鼓勵醫療保健提供者將這些建議納入對孕期、產後和哺乳期人士的常規...
紐約州、市衛生當局鼓勵醫療保健提供者將這些建議納入對孕期、產後和哺乳期人士的常規照護中。(美聯社)

紐約州、市衛生當局10日宣布，支持美國婦產科醫師學會 (ACOG)發布的2026年孕期免疫接種時間表 (Maternal Immunization Schedule)，並鼓勵醫療保健提供者將這些建議納入對孕期、產後和哺乳期人士的常規照護中。

紐約市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)說，「在保護家人健康方面，紐約市民理應獲得最準確、可靠的資訊」，「ACOG發布的2026年孕期免疫接種時間表是保障紐約家庭健康的重要一步。透過支持這項以最新科學研究為基礎的指南，我們也賦予醫療保健提供者和社區更多能力，使其得以採取積極措施，對抗可預防類疾病，確保下一代擁有更健康的生活」。

紐約州衛生廳長麥當勞(James McDonald)說，「孕期内接種疫苗，能在懷孕人士及其嬰兒特別容易受重症侵害時，為他們提供至關重要的保護」，「紐約州將繼續致力於確保醫療保健提供者獲得最新的循證指南，並確保所有家庭都能獲得有助於保持社區健康的建議疫苗接種服務」。

孕期内接種疫苗是保護懷孕人士和嬰兒免受重症侵害的最有效方法之一。ACOG的2026年免疫接種時間表建議孕期内常規接種流感疫苗和COVID-19疫苗，以及有助於保護嬰兒免受百日咳(pertussis)和呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)侵害的疫苗。該時間表還包括了對特定疾病存在高患病風險的懷孕人士所提供的其他疫苗建議，例如針對肺炎球菌性肺炎、腦膜炎球菌性腦膜炎以及 A 型和 B 型肝炎的疫苗。

衛生當局鼓勵醫療保健提供者為懷孕人士提供所有ACOG建議接種的疫苗。無法在診所內提供疫苗接種服務的醫療保健提供者應確保患者及時獲得轉診至疫苗接種提供者。

紐約州衛生廳正致力於透過預防、教育、政策及優質醫療保健服務的易得程度，來保護和促進所有紐約居民的健康。在紐約市，民眾可使用紐約市健康地圖或諮詢當地藥房，以查找疫苗接種站點；而本市以外的民眾則可在當地藥房或衛生部門獲得服務。建議醫療保健提供者跟進患者情況，以確保他們完成所有建議接種的疫苗及劑量。

精華 FAQ

  • 兩地衛生當局支持美國婦產科醫師學會發布的2026年孕期免疫接種時間表，並鼓勵醫療保健提供者依此為孕期、產後與哺乳期人士提供疫苗建議與轉介服務。

  • 當局指出，孕期接種疫苗是保護懷孕人士和嬰兒免受重症侵害的重要方式，尤其可在母嬰較脆弱時提供關鍵防護，降低流感、COVID-19、百日咳與RSV等疾病風險。

  • 該時間表建議孕期常規接種流感疫苗與COVID-19疫苗，也包含可保護嬰兒免受百日咳和RSV的疫苗，另針對高風險孕婦提供肺炎球菌、腦膜炎球菌及A型、B型肝炎等建議。

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