日落公園新設婦幼醫院 方便華社就醫

瑪摩利醫院10日啟用位於布碌崙7大道的成人及兒科醫院。(取自瑪摩利醫院網站)

布碌崙 (布魯克林 )瑪摩利醫院10日舉行剪綵儀式，啟用位於7大道的成人及兒科醫院，使女性和兒童能夠在有同一家醫院獲得全面的醫療保健服務，減少往返多個地點就醫的煩勞，尤其為日落公園 華社居民帶來方便。

這家新開的家庭婦幼醫院位於7大道6323號，在7大道交64街的路口，對8大道華社居民來說非常方便。這家新醫院將提供成人初級保健、婦產科、泌尿科、內分泌科和神經科以及兒科初級保健服務。

女性健康中心提供針對女性各個生命階段的客製化服務，並配備對家庭友善設施，例如專用遊戲室和哺乳室。需要額外治療的患者也可很方便地到附近就診，比如這家新醫院距離瑪摩利乳癌中心僅兩分鐘步行路程。

這家新醫院的醫生將提供英語、西班牙語、粵語、普通話、俄語、烏克蘭語、亞美尼亞語和僧伽羅語服務，幫助布碌崙日落公園這個多元化社區更好獲得醫療服務。

瑪摩利醫院將多個專科匯聚於同一屋簷下，不僅方便家庭成員在住家附近獲得全面的醫療服務，同時也在南布碌崙進一步擴大對女性和兒童的保健服務覆蓋範圍。

瑪摩利醫院表示，設立這個婦幼醫院的初衷來自於醫院與社區合作夥伴和和患者的溝通。他們通過對話發現，日落公園在女性健康服務方面有很大需求。