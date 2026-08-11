羊頭灣遊民所抗議者 2申訴遭駁回
市標準與上訴委員會(Board of Standards and Appeals，簡稱BSA)10日對於布碌崙(布魯克林)羊頭灣遊民所(2134 Coyle Street)抗議民眾提交的兩個上訴案件舉行聽證會。委員會認為，市樓宇局(DOB)頒發的許可證沒有問題，上訴者沒有充分的理由要求取消這些許可證。在隨後的公開聽證會階段，州參議員陳學理和市議員納西斯(Mercedes Narcisse)和居民代表先後發言，質疑樓宇局的決定，並表示將繼續抗爭。
在聽證會上，對於上訴者提出的「樓宇局在事先未獲環保局(DEP)暴雨建築許可的情況下頒發拆除許可」，BSA的主席和幾位委員都認同樓宇局和環保局的說法，認為所涉建築的拆除並未達到申請暴雨建築許可的要求，這方面具體的要求是受影響土地面積超過2萬平方呎。BSA據此認為，上訴者關於暴雨建築許可的說法沒有說服力。
對於上訴者提出的對新建築的批准在細分(Subdivision)之前的說法，BSA認為經核實，有證據顯示對新建築的批准在細分之後。對於上訴者提出的新建築許可與先前批准的方案不符，即所謂的「引誘和調包」(bait and switch)的把戲，把支持性住房暗中置換為遊民所，以及產權證明文件簽名不合規範、街道樹木清單未由實際產權所有人簽署等問題，BSA認為這些問題超出了原上訴的範圍，故不予考慮。
在隨後的公共聽證會階段，州參議員陳學理和市議員納西斯繼續堅定支持抗議者。陳學理表示，他不接受樓宇局以「這是通常做法」為自己辯護。他懷疑樓宇局沒有遵守自己的管理規定，他也質疑BSA沒有真正保持中立，偏袒樓宇局。
抗議者代表Eddie對BSA的意見表示失望。他說，儘管上訴未成功，但抗議者手上還有其他一些可申訴的問題，包括關鍵的「引誘和調包」問題，會向BSA再上訴一次。若仍不成功，將考慮向州高等法院上訴。
BSA在聽證後認為市樓宇局發出的相關許可證沒有問題，抗議者也未提出足夠理由要求撤銷，因此駁回了他們提交的2個上訴案件。 BSA認同樓宇局與環保局的說法，認為涉案拆除未達申請暴雨建築許可的門檻，因為受影響土地面積未超過2萬平方呎，所以相關指控不具說服力。 州參議員陳學理與市議員納西斯繼續支持抗議者，質疑樓宇局與BSA的做法；抗議者代表Eddie表示還有其他可申訴問題，將再向BSA上訴，必要時再告州高等法院。
精華 FAQ
BSA在聽證後認為市樓宇局發出的相關許可證沒有問題，抗議者也未提出足夠理由要求撤銷，因此駁回了他們提交的2個上訴案件。
BSA認同樓宇局與環保局的說法，認為涉案拆除未達申請暴雨建築許可的門檻，因為受影響土地面積未超過2萬平方呎，所以相關指控不具說服力。
州參議員陳學理與市議員納西斯繼續支持抗議者，質疑樓宇局與BSA的做法；抗議者代表Eddie表示還有其他可申訴問題，將再向BSA上訴，必要時再告州高等法院。
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