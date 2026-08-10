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經濟壓力大 紐約客享受「0元行程」 免費逛博物館、看莎劇…

編譯周靜芝／綜合報導
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紐約市今年的免費活動「公園裡的莎士比亞」(Free Shakespeare in...
紐約市今年的免費活動「公園裡的莎士比亞」(Free Shakespeare in the Park)，演出「羅密歐與茱麗葉」(Romeo & Juliet)等經典作品。圖為「羅密歐與茱麗葉」劇照。(路透)

幾乎每位紐約客都感受到經濟壓力，彷彿只要一踏出家門，就會被強加一筆無人投票通過的50元稅金。錢都花到哪裡去了？大部分人只是維持基本開銷，那些飛漲的Uber車資、20元一份的沙拉，以及上班途中一杯9元的冰拿鐵，有的人負擔得起，但更多人卻做不到。紐約郵報報導，在手頭拮据的高譚市民中，越來越多人開始擁抱「零消費日」(no spend days)，或稱「0元行程」($0 itineraries)的概念，挑戰自己在不掏錢的情況下、探索並享受「大蘋果」的樂趣，頂多在搭地鐵或公車時刷一兩次卡。

他們在家沖泡咖啡、漫步於從不收門票的博物館、在不入眼的城市公園裡野餐；同時也發現，紐約最棒的體驗中，有些其實一直都是免費的。

吉布森(Ally Gibson)熱愛她的「大蘋果」生活，但她也熱中遵守預算。遠在社群媒體為這個概念命名之前，多年來她一直規畫自己的「零消費日」。這位36歲的約克維爾(Yorkville)居民說，真正的紐約、那個800萬人每天實際生活的紐約，幾乎全是免費或低成本的體驗；公園、建築、城市活力，這些都是人人能享受的。

每年省下數千元

吉布森表示，在這13年間，她每年大概省下了數千元。她在紐約的完美「零消費日」，從在家沖泡的咖啡或抹茶開始，接著在觀光客抵達前，到中央公園晨間散步。隨後她會前往紐約公共圖書館的玫瑰主閱覽室(Rose Main Reading Room)以及該建築內少為人知的免費博物館，向原版的小熊維尼玩偶打招；之後再漫步到她最愛的雀兒喜(Chelsea)畫廊區，在高線(High Line)公園的人群間穿梭，最後搭乘免費的史泰登島渡輪，欣賞天際線並感受清涼的海風。

吉布森表示，她最喜愛的夏季免費活動是中央公園的「莎士比亞節」(Shakespeare in the Park)，該活動將持續至8月23日，地點在公園內新翻修的德拉科特劇院(Delacorte Theater)，上演的劇目為「冬天的故事」(The Winter's Tale)。

該活動門票免費，但很搶手，向隅的戲劇愛好者可在當日現場排隊、或透過應用程式TodayTix抽籤或候補座位取得門票。吉布森表示，只要反應快且有耐心，值得為搶到座位而付出一番努力。

她說，沒有什麼比這更棒：以眺望台城堡(Belvedere Castle)和城市天際線為背景，看著夕陽在舞台後方沉落，同時世界級的戲劇就在眼前演出。身為一位熱情的獨旅者，吉布森走遍各地，堅稱從未在其他地方看過如此高水準的免費戲劇。

如果沒能搶到票，她會轉換心境，開心地前往布萊恩公園的免費周一電影之夜，或是散布在「大蘋果」各處公園的免費音樂會，又或坐在她最喜歡的社區長椅上，一邊享用自備點心，一邊盡情「看人」。

做好功課 找有趣活動

蓋蒂(Rebeka Getty)是另一位決心不讓生活支出打垮自己的紐約客，她正鼓勵其他人效法她的做法。身為熱門網站及社群媒體帳號NYC For Free的創辦人，她熱愛一切與美妝相關的事物，並表示精打細算的紐約客可以圍繞著時尚快閃店、產品發表會和美妝活動，規畫整個周末行程。

31歲的蓋蒂說，很多人不知道，可以前往中城的歐萊雅(L'Oreal)試妝沙龍，當一天的試妝模特兒，不僅能享受免費服務，還能獲得護髮禮品袋。她還建議，可關注MAC彩妝的門市，只要提前規畫，就能在那裡獲得免費化妝、護膚試用品與沙龍護理。

蓋蒂表示，無論是否對美妝感興趣，只要願意花點時間在網路上搜尋，幾乎每個周末都能行程滿檔。她說，想在紐約市尋找有趣的免費活動，關鍵就在於做好功課。

對25歲、住在東村的艾略特(Brianne Elliott)來說，省吃儉用不僅是潮流、更是生存之道。她同時打三份工才能負擔生活，但薪水並不豐厚。她表示，2025年她的稅後收入是3萬元，最大筆開銷就是房租。

這讓艾略特成為善用每一分錢的專家，她在家做飯，為與朋友的野餐準備食物，參加在網上找到的免費跑步俱樂部，並利用下午時間前往博物館享受免費入館日。她最喜愛的免費文化活動包括林肯廣場的美國民間藝術博物館(American Folk Art Museum)、長島市的MoMA分館PS1、FIT博物館、布朗士(Bronx)藝術博物館，以及史泰登島的斯納格港(Snug Harbor)文化中心暨植物園。

別人的「垃圾」也是寶

但艾略特最喜愛的零成本嗜好之一，卻是獨具紐約特色的活動。她說，她的許多家具都是從附近撿來的；她看到一座衣櫃放在公寓外面，就搬進來了，現在她有衣櫃了。

這種被稱為「stooping」的活動，因社群平台Instagram上的stoopingnyc和stoopinginbrooklyn等帳號而廣為人知，這類非正式的尋寶活動已成為精打細算者的消遣，希望某人的「垃圾」能成為別人有用的家具。

艾略特表示，紐約生活成本雖高，但只要嚴格控制預算，生活其實可以很便宜；只要跳脫常規思考，會發現這裡的免費活動比想像中還要多，足以填滿每一天。

這個夏天，家庭也能將開銷控制在零。想讓孩子開心玩樂卻又不願花大錢的家長，不妨參加紐約市公園局的免費「Kids in Motion」活動。該活動在9月21日前，每天上午10時至下午6時，在五大行政區的各處遊樂場舉辦遊戲、運動及其他活動，無需報名即可參加。

需要轉換心情的爸媽們，不妨將布萊恩公園每周二舉辦的免費「故事時間」(StoryTime)活動排入行程，該活動將持續至8月25日；上午10:30至11:30，Cali Co Cat等表演者將透過互動故事和現場「喵樂」(Meowsic)表演，為2至8歲的孩童帶來歡樂。

此外，即日起至10月28日每周三，華盛頓廣場公園將化身為免費的戶外藝術工作室，Miss Debbie老師將主持「Art in the Park」活動，下午3時至5時為孩子們帶來兩小時的素描、繪畫、手工藝及動手體驗樂趣。

圖為紐約公共圖書館。(美聯社)
圖為紐約公共圖書館。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為房租、交通與日常餐飲都很昂貴，許多人感到經濟壓力沉重，只能盡量減少支出。於是他們改以免費景點和活動安排生活，讓娛樂不必花大錢。

  • 包括中央公園散步、紐約公共圖書館與免費博物館、High Line、公園野餐、史泰登島渡輪，以及中央公園的莎士比亞節、布萊恩公園電影夜和各類免費音樂會。

  • 他們會事先搜尋免費活動、善用博物館免費日、在家自備食物與咖啡，甚至透過stooping撿拾別人丟棄的家具。只要做足功課，就能把每周行程排得很滿。

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