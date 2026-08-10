傳承30載…華埠天主堂聖母升天遊行 華人二代扛大旗

曼哈頓華埠顯聖容天主教堂舉辦第30屆聖母升天大遊行。該遊行1990年代由閩籍華裔信眾發起，現已發展成紐約華裔天主教徒中規模最大的宗教活動。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)9日舉辦第30屆聖母升天大遊行(Assumption Procession)，來自紐約福建人社區的近千名華人信眾參與遊行。顯聖容堂聖母升天大遊行最初由閩籍移民 發起，將天主教信仰儀軌與福建本地遊神傳統相結合，逐漸成為華埠及曼哈頓下城華人社區的一項文化傳統。隨著早期的遊行組織者逐漸老去，年輕世代的華人信眾如今已接過父輩的大旗，延續這一傳統。

顯聖容教堂初建於1802年，是華埠地區歷史最悠久的建築之一。教堂早期屬於路德宗教會，1850年代，隨著信奉天主教的愛爾蘭裔和義大利裔移民逐漸入駐，教堂亦被轉至天主教會旗下。而隨著19世紀末期華埠社區逐漸形成，教堂內也開始出現了華裔牧師和教職人員。

遊行當日，數百名信眾首先在教堂參與彌撒，隨後在教堂門外集合，迎請聖母塑像，並在具有華人新移民特色的禮賓樂隊的伴奏下，由花車開道，開始遊行。遊行路線由勿街(Mott St)出發，經東百老匯到達位於下東城的聖特蕾莎天主堂(St. Teresa Church)，再沿麥地臣街(Madison St.)向西，經過位於且林士果旁的聖詹姆士天主堂(St. James Church)，最後回到顯聖容堂，沿途串連起區域內的三所天主教堂。

顯聖容堂主任司鐸關毅賢神父介紹，對天主教徒來說，聖母升天是復活希望與永生應許的象徵。得益於福建信眾的堅持，遊行已發展成紐約華裔天主教徒中規模最大的年度聚會之一，今年適逢第30屆遊行，布碌崙(布魯克林)退休輔理主教西斯內羅斯(Octavio Cisneros)特來主持彌撒、並共同參與遊行。

顯聖容堂教友于金山表示，30餘年來，他幾乎眼看著遊行規模的壯大，而他所認識的那些早期參與抬像的教友，則紛紛從年輕力壯的小伙變成了長者，也逐漸遷出了華埠。如今，大部分參與抬像和遊行的主力都已是第二甚至第三代閩籍華人了，他們從郊區甚至外州趕來，帶著他們自己的後代延續這項傳統，令他感受到了信仰傳承的力量。

曾在第一屆聖母升天大遊行中擔任抬神員的陳先生說，第一次遊行僅有4、50人參與，而當時的華埠也還是個黑幫橫行、連走在街上都可能遇到危險的地方。他肩上的聖母像則是教友集體捐獻的，非常沈重。

陳先生出身於天主教世家，從1990年代初到美國時，便在顯聖容堂參與宗教活動並擔任義工，眼見著遊行規模逐漸壯大、教堂的人丁也代際交替、生生不息。他說，如今教堂的幾位年輕牧師，都是他親眼看著從孩子成長為棟樑的。而當年教堂也在他最困難的時候伸出了援手，幫助他在美國順利開啟了一段新的人生。

隨著年齡增長，早期參與遊行和抬神的主力人群已退居幕後，年輕世代的信眾則接過了父輩們的信仰與傳統。(記者許君達╱攝影)