我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

傳承30載…華埠天主堂聖母升天遊行 華人二代扛大旗

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓華埠顯聖容天主教堂舉辦第30屆聖母升天大遊行。該遊行1990年代由閩籍華裔...
曼哈頓華埠顯聖容天主教堂舉辦第30屆聖母升天大遊行。該遊行1990年代由閩籍華裔信眾發起，現已發展成紐約華裔天主教徒中規模最大的宗教活動。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)9日舉辦第30屆聖母升天大遊行(Assumption Procession)，來自紐約福建人社區的近千名華人信眾參與遊行。顯聖容堂聖母升天大遊行最初由閩籍移民發起，將天主教信仰儀軌與福建本地遊神傳統相結合，逐漸成為華埠及曼哈頓下城華人社區的一項文化傳統。隨著早期的遊行組織者逐漸老去，年輕世代的華人信眾如今已接過父輩的大旗，延續這一傳統。

顯聖容教堂初建於1802年，是華埠地區歷史最悠久的建築之一。教堂早期屬於路德宗教會，1850年代，隨著信奉天主教的愛爾蘭裔和義大利裔移民逐漸入駐，教堂亦被轉至天主教會旗下。而隨著19世紀末期華埠社區逐漸形成，教堂內也開始出現了華裔牧師和教職人員。

遊行當日，數百名信眾首先在教堂參與彌撒，隨後在教堂門外集合，迎請聖母塑像，並在具有華人新移民特色的禮賓樂隊的伴奏下，由花車開道，開始遊行。遊行路線由勿街(Mott St)出發，經東百老匯到達位於下東城的聖特蕾莎天主堂(St. Teresa Church)，再沿麥地臣街(Madison St.)向西，經過位於且林士果旁的聖詹姆士天主堂(St. James Church)，最後回到顯聖容堂，沿途串連起區域內的三所天主教堂。

顯聖容堂主任司鐸關毅賢神父介紹，對天主教徒來說，聖母升天是復活希望與永生應許的象徵。得益於福建信眾的堅持，遊行已發展成紐約華裔天主教徒中規模最大的年度聚會之一，今年適逢第30屆遊行，布碌崙(布魯克林)退休輔理主教西斯內羅斯(Octavio Cisneros)特來主持彌撒、並共同參與遊行。

顯聖容堂教友于金山表示，30餘年來，他幾乎眼看著遊行規模的壯大，而他所認識的那些早期參與抬像的教友，則紛紛從年輕力壯的小伙變成了長者，也逐漸遷出了華埠。如今，大部分參與抬像和遊行的主力都已是第二甚至第三代閩籍華人了，他們從郊區甚至外州趕來，帶著他們自己的後代延續這項傳統，令他感受到了信仰傳承的力量。

曾在第一屆聖母升天大遊行中擔任抬神員的陳先生說，第一次遊行僅有4、50人參與，而當時的華埠也還是個黑幫橫行、連走在街上都可能遇到危險的地方。他肩上的聖母像則是教友集體捐獻的，非常沈重。

陳先生出身於天主教世家，從1990年代初到美國時，便在顯聖容堂參與宗教活動並擔任義工，眼見著遊行規模逐漸壯大、教堂的人丁也代際交替、生生不息。他說，如今教堂的幾位年輕牧師，都是他親眼看著從孩子成長為棟樑的。而當年教堂也在他最困難的時候伸出了援手，幫助他在美國順利開啟了一段新的人生。

隨著年齡增長，早期參與遊行和抬神的主力人群已退居幕後，年輕世代的信眾則接過了父輩...
隨著年齡增長，早期參與遊行和抬神的主力人群已退居幕後，年輕世代的信眾則接過了父輩們的信仰與傳統。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 今年是第30屆聖母升天大遊行，象徵這項由福建移民發起的宗教與文化活動已在華埠穩定傳承30年，也成為紐約華裔天主教徒的重要年度聚會。

  • 遊行最初由閩籍移民發起，把天主教的聖母升天儀式，與福建本地遊神傳統結合，形成兼具宗教意涵與鄉土特色的華埠文化活動。

  • 隨著早期組織者年長，現在多由第二、第三代閩籍華人接棒，從郊區甚至外州趕回參與抬像與遊行，帶著子女一起延續這項傳統。

移民

上一則

近期活動

下一則

Taiwan Yes! 新州台灣夜市 8/30擴大登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

顯聖容天主堂迎創立200周年 徵歷史照片文物

顯聖容天主堂迎創立200周年 徵歷史照片文物
百年堂慶 華埠中華第一浸信會8/2感恩禮拜

百年堂慶 華埠中華第一浸信會8/2感恩禮拜
華埠中華第一浸信會 書寫百年歷史 胡適曾留墨寶

華埠中華第一浸信會 書寫百年歷史 胡適曾留墨寶
華埠兩處建築獲歷史標牌表彰 百年社區貢獻受肯定

華埠兩處建築獲歷史標牌表彰 百年社區貢獻受肯定

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >