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辨別非法電單車 州檢察長發布消費者警示

記者胡聲橋╱紐約報導
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州檢察長就電單車發布消費者警示，希望居民能識別非法電單車。(美聯社)
州檢察長就電單車發布消費者警示，希望居民能識別非法電單車。(美聯社)

紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)近日發布全州消費者警示，提醒潛在買家和賣家，許多以電單車名義銷售的摩托車實際上是非法的。這一警示將有助於減少此類車輛的銷售，避免不知情的消費者上當受騙。

根據州檢察長辦公室，如果車輛「超過州規定的速度或功率限制」，卻仍以「電單車」或「電動滑板車」的名義銷售和推廣，是違法的。

根據紐約州法律，電單車的馬達功率必須低於750瓦，並分為以下三類：第一類，也稱為低速腳踏輔助電單車，僅在騎乘者踩踏時提供電力輔助，且速度不得超過每小時20哩；第二類電單車也稱為低速油門助動電單車，可提供最高時速每小時20哩的電力輔助，但配備油門，騎乘者無需踩踏板即可使用馬達；第三類電單車也稱為高速油門輔助電動自行車，與第二類電動自行車類似，但當車速達到每小時25哩時，馬達必須停止。

詹樂霞的聲明指出，在紐約市使用電力輔助行駛速度超過每小時25哩的單車，或在紐約市以外地區使用電力輔助行駛速度超過每小時20哩的單車，根據紐約州法律不屬於電單車，而是電動摩托車、輕便摩托車或普通摩托車，可能需要通過車輛管理局進行額外的註冊、許可和保險。

現在的主要問題在於消費者對上述規定知之甚少，許多家長在不知情的情況下為成年子女購買電單車，但他們實際上購買的卻是非法交通工具。日前一名騎乘Deepower電單車的青少年納卡托(Gabriel Nacato)在一起車禍中死亡，這輛出事的Deepower電單車就是非法車輛。

詹樂霞呼籲紐約市民舉報他們認為違反法律的商家，可以在線上提交投訴或撥打(800)771-7755舉報。

精華 FAQ

  • 她提醒買家與賣家，市面上有些以電單車或電動滑板車名義販售的車輛，其實超過州法規定的速度或功率限制，屬於違法銷售，可能讓消費者誤買非法交通工具。

  • 州法規定電單車馬達功率必須低於750瓦，第一類時速不得超過20哩，第二類可油門驅動且最高20哩，第三類則在達25哩時馬達必須停止。

  • 檢察長呼籲民眾主動舉報可疑商家，可透過線上提交投訴，或撥打(800)771-7755反映；若車輛超標，可能還涉及車輛管理局的註冊、許可與保險問題。

紐約州 詹樂霞 紐約市

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