Taiwan Yes! 新州台灣夜市 8/30擴大登場

Taiwan Yes! Market Fair將於8月30日在新澤西橋水市登場，主辦單位舉行記者會，宣布今年攤位數增加至近30個，規模較去年擴大一倍。(記者戴慈慧╱攝影)

去年吸引大批民眾參與的「Taiwan Yes! Market Fair」台灣夜市 ，今年將於8月30日在新澤西州橋水市的Bridgewater Commons購物中心戶外廣場再度登場。今年攤位數由去年的約15個增加至近30個，規模擴大一倍，除台灣美食、文創市集外，也首度結合「大蘋果音樂祭」及僑務委員會「台灣好食 華語好學」巡迴講座，希望吸引更多主流民眾認識台灣文化。

主辦單位近日在皇后區 法拉盛舉行記者會宣布，今年活動由Taiwan Yes!主辦，僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、新澤西台灣商會、世界華人工商婦女企管協會新澤西分會、六藝文化基金會、文創交流促進協會及北澤西台灣同鄉會等共同協辦。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，今年活動除保留台灣夜市特色外，也首度結合僑委會「台灣好食 華語好學」計畫，邀請兩位台灣主廚現場示範經典台灣料理，並搭配華語教學，希望透過美食推廣華語文教育，也讓更多主流社區民眾認識台灣文化。

Taiwan Yes!總策畫人鍾文忠表示，去年首次舉辦時約有15個攤位，今年增加至近30個，除了珍珠奶茶、鹽酥雞、滷肉飯、割包、鍋貼、黑糖剉冰等經典夜市美食，也新增更多特色小吃與文創攤位，希望把最道地的台灣味帶到新澤西。

他表示，今年活動不再只是市集，而是定位為展現台灣文化軟實力的平台，希望藉由夜市文化、美食及音樂，促進台美家庭及不同族裔交流，讓更多美國民眾透過最具代表性的台灣夜市文化認識台灣。

除美食外，今年活動也首度推出「Apple Rock Music Festival」大蘋果音樂祭，安排樂團、流行音樂及舞蹈演出，包括普林斯頓學校民族舞蹈、FASCA鼓隊及舞獅等節目；文創區則集結台灣手工藝、文化展示及童玩體驗，適合親子參與。

副策畫人林映君表示，去年活動獲得不少僑胞支持，也有許多多年未見的朋友因活動再次相聚。今年希望透過更豐富的內容，吸引更多第二、三代台裔及主流民眾參與，藉由美食與文化深化對台灣的認識。

活動將於8月30日(星期日)中午12時至下午5時，在Bridgewater Commons購物中心Parking Lot 9舉行，免費入場。