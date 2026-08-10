我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

Taiwan Yes! 新州台灣夜市 8/30擴大登場

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Taiwan Yes! Market Fair將於8月30日在新澤西橋水市登場，...
Taiwan Yes! Market Fair將於8月30日在新澤西橋水市登場，主辦單位舉行記者會，宣布今年攤位數增加至近30個，規模較去年擴大一倍。(記者戴慈慧╱攝影)

去年吸引大批民眾參與的「Taiwan Yes! Market Fair」台灣夜市，今年將於8月30日在新澤西州橋水市的Bridgewater Commons購物中心戶外廣場再度登場。今年攤位數由去年的約15個增加至近30個，規模擴大一倍，除台灣美食、文創市集外，也首度結合「大蘋果音樂祭」及僑務委員會「台灣好食 華語好學」巡迴講座，希望吸引更多主流民眾認識台灣文化。

主辦單位近日在皇后區法拉盛舉行記者會宣布，今年活動由Taiwan Yes!主辦，僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、新澤西台灣商會、世界華人工商婦女企管協會新澤西分會、六藝文化基金會、文創交流促進協會及北澤西台灣同鄉會等共同協辦。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，今年活動除保留台灣夜市特色外，也首度結合僑委會「台灣好食 華語好學」計畫，邀請兩位台灣主廚現場示範經典台灣料理，並搭配華語教學，希望透過美食推廣華語文教育，也讓更多主流社區民眾認識台灣文化。

Taiwan Yes!總策畫人鍾文忠表示，去年首次舉辦時約有15個攤位，今年增加至近30個，除了珍珠奶茶、鹽酥雞、滷肉飯、割包、鍋貼、黑糖剉冰等經典夜市美食，也新增更多特色小吃與文創攤位，希望把最道地的台灣味帶到新澤西。

他表示，今年活動不再只是市集，而是定位為展現台灣文化軟實力的平台，希望藉由夜市文化、美食及音樂，促進台美家庭及不同族裔交流，讓更多美國民眾透過最具代表性的台灣夜市文化認識台灣。

除美食外，今年活動也首度推出「Apple Rock Music Festival」大蘋果音樂祭，安排樂團、流行音樂及舞蹈演出，包括普林斯頓學校民族舞蹈、FASCA鼓隊及舞獅等節目；文創區則集結台灣手工藝、文化展示及童玩體驗，適合親子參與。

副策畫人林映君表示，去年活動獲得不少僑胞支持，也有許多多年未見的朋友因活動再次相聚。今年希望透過更豐富的內容，吸引更多第二、三代台裔及主流民眾參與，藉由美食與文化深化對台灣的認識。

活動將於8月30日(星期日)中午12時至下午5時，在Bridgewater Commons購物中心Parking Lot 9舉行，免費入場。

精華 FAQ

  • 活動將於8月30日星期日中午12時至下午5時，在新澤西州橋水市的Bridgewater Commons購物中心Parking Lot 9舉行，並採免費入場，方便民眾前往參與。

  • 今年攤位數由去年約15個增至近30個，規模倍增，除台灣夜市美食與文創市集外，還首度加入「大蘋果音樂祭」及僑委會「台灣好食 華語好學」巡迴講座。

  • 主辦方希望藉由夜市、美食、音樂與文化展演，吸引台美家庭、第二第三代台裔及主流社區參與，讓更多美國民眾認識台灣文化與軟實力。

台灣夜市 新州 皇后區

上一則

新鮮草原商家遭2男盜走保險箱 開白色路虎逃逸 損失萬元

下一則

紐約最破華埠錢伯斯街地鐵站 將全面翻新
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第16屆國際童玩節22日庫比蒂諾登場 百個攤位打造親子國際文化嘉年華

第16屆國際童玩節22日庫比蒂諾登場 百個攤位打造親子國際文化嘉年華
田納西亞洲文化盛會 8/30Knoxville登場

田納西亞洲文化盛會 8/30Knoxville登場
台灣大專校聯會年會 邀僑胞迎台灣躍動

台灣大專校聯會年會 邀僑胞迎台灣躍動
舊金山日本城街頭文化節登場 估吸引數萬人

舊金山日本城街頭文化節登場 估吸引數萬人

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法