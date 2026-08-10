紐約商業駕照重考設身分門檻 工卡司機不及格恐無法再申請

持有C08庇護申請工卡或A05工卡者，依現行規定可能不符合重新申請商業學習駕照的資格。(路透)

紐約州車輛管理廳(DMV)近期要求部分曾於外州取得商業駕照(CDL)的司機重新參加筆試與路考。根據相關行業負負責人，受影響司機目前仍可依通知參加重考，且不因移民 身分而受限制；但若未能通過，美國公民 及綠卡 持有人可重新申請，而持有特定工卡的司機則可能暫時無法重新報考，須待身分變更或法規調整。

提供駕校培訓多年的紐約非營利機構潛能發展協會(Potential Development Association)負責人表示，凡收到DMV通知的司機，無論是否為美國公民或綠卡持有人，現階段均有一次按照通知參加重考的應試機會。然而，一旦筆試或路考未能過關，司機若欲重新取得CDL，必須從商業學習駕照階段重新辦理申請、學習及考試程序。

該負責人進一步說明，美國公民和綠卡持有人可立即重新啟動申請流程；但持有C08庇護申請工卡或A05工卡者，依現行規定可能不符合重新申請商業學習駕照的資格。換言之，這類司機若未能通過此次重考，短期內可能無法再次取得CDL，只能等待移民身分改變或相關規定調整。

協會提醒，對於非公民或非綠卡持有人的司機而言，此次重考至關重要，因為失敗不僅意味著喪失商業駕駛資格，更可能在短期內無法重新報考。由於每位司機的移民文件及駕照類別各異，實際是否符合重新申請資格，仍須由DMV依個案認定。

若受影響司機決定不再保留CDL，可向DMV申請降級為D級普通駕照或E級駕照；若有意保留商業駕駛資格，則須按通知參加相應筆試與路考，具體項目由DMV依其駕照類別決定。據了解，近期部分路考日期已排至8月11日，但收到通知者仍須於8月5日前主動與DMV聯繫完成預約。

對於重考規定、駕照降級或移民身分是否影響申請資格等疑問，潛能發展協會提供免費初步法律諮詢服務，由法律援助律師郭玉林協助解答。聯絡電話為(929)496-9112。